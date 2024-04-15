2026選新北？林右昌：選舉還很久應談政策不談政治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北15日電）民進黨職選舉今天起領表，牽動2026選戰布局。被視為新北市長熱門人選的內政部長林右昌說，到立法院應討論政策、不要談政治，會盡力做好部長工作，選舉還很久，民進黨會推出最強候選人。

民進黨地方黨部主委選舉，4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票。地方黨職選舉牽涉到民進黨各派系在2026地方選舉布局，派系如何合縱連橫，引發關注。

正國會的前立委余天14日在臉書宣布，決定參選新北市黨部主委，外界解讀是為了2026新北市長選舉，幫同屬正國會的林右昌鋪路；蘇系立委蘇巧慧上午10時將領表登記爭取新北市黨部主委，盼推動黨務年輕化、加強社群溝通、擴大社會支持為理念，為民進黨在新北厚植2026年九合一選舉戰力。

立法院內政委員會今天邀林右昌等人列席報告並備詢。林右昌會前受訪時表示，今天是應立法院內政委員會邀請，就0403震災災後重建、搶救災過程進行備詢，不太適合去談任何黨政議題，在這裡應該討論政策，不要去談政治，比較符合人民期待。

媒體指出，林右昌被視為2026新北市長選舉熱門人選。林右昌說，謝謝大家的肯定與關愛，他現在身分還是內政部長，會盡全力把部長工作做好，推動任何內政政策，以符合民眾期待。

林右昌表示，選舉的事情還很久，民進黨一定會推出最強、符合新北市民期待的市長候選人。（編輯：張均懋）1130415