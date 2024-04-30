傑哈德巴狄厄又被控性侵 警方訊問後獲釋

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）律師證實，法國知名演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）被2名女性指控性侵後，今天遭到警方訊問後獲釋。

75歲的傑哈德巴狄厄2020年被控性侵，由於性騷和性侵指控愈來愈多，去年秋天他被迫暫停演藝生涯。他否認有任何不當行為。

警方消息人士稍早表示，警方將就兩名女性指控傑哈德巴狄厄在電影片場性侵一事，對傑哈德巴狄厄進行訊問。其中一起事件發生在2021年，另一起在2014年。

下午6時30分左右，傑哈德巴狄厄的律師告訴記者：「拘留已經結束，他不再被關押在警局。」

第一名女性指控傑哈德巴狄厄在她擔任「綠色百葉窗」（The Green Shutters，暫譯）劇組成員時對她性侵。

這位佈景師2月提出正式控訴，她告訴調查網站 Mediapart，當她離開巴黎一家私人飯店的片場時，傑哈德巴狄厄抓住了她。

她聲稱，在傑哈德巴狄厄的保鑣帶走他之前，他從她的腰部、肚子一直摸到胸部，還說了些猥褻的話。

第2名女子則向一家地方報紙透露，她在電影「魔術師與暹羅貓」（Le magician et le Siamois，暫譯）片場擔任助理時，傑哈德巴狄厄摸遍她「全身」，還說了些「不恰當」的話。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130430