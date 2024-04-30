中國製監控系統 英國：2025年4月前自敏感地點移除

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（中央社台北30日電）英國政府29日表示，由於對北京間諜活動的擔憂日益加劇，英國希望在明年4月之前，將中國製造的監控系統從敏感地點移除。

據路透社發自倫敦的報導，歐洲各地對中國涉嫌間諜活動的擔憂日益加劇，英國警方上週指控兩名男子為中國從事間諜活動，其中一人據稱曾在英國議會為一名知名議員擔任研究員。

英國政府2022年11月曾經表示，政府大樓和軍事基地等敏感場所不應使用受到中國國家情報法所管轄企業生產的影像監控系統（visual surveillance systems）。

出於對隱私的擔憂，英國議員也呼籲禁止銷售和使用海康威視和大華這兩家中國企業生產的安全監控攝影機。

英國政府表示，絕大多數敏感地點從未設置這些中國安全設備，而少數設有中國監控設備的地點中，約50%已替換，其餘地點的清除工作也正取得進展。

英國內閣辦公室副部長伯格哈特（Alex Burghart）在聲明中說，「拆除剩餘設備的工作正在加緊推進，預計到今年10月，大約70%的地點將拆除監控設備，所有剩餘地點都可望在2025年4月之前完全更換」。

英國6個月前曾警告，中國間諜正在以政治、國防和商業領域擔任敏感職務的英國官員為目標。這是中國日益複雜間諜活動的一部分，目的是獲取機密。

英國政府的聲明並指出，「政府非常重視英國公民、系統和機構的安全，我們採取系列措施來審查各項安排的完整性」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130430