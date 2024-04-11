強化美日數位連結 谷歌擬斥資323億建兩條海底電纜

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）日本首相岸田文雄為強化美日關係訪問美國之際，谷歌母公司Alphabet今天宣布，谷歌將為打造兩條新海底電纜投資10億美元（約新台幣323億元），以提升美日數位連結。

路透社報導，谷歌在部落格發文指出，這兩條海底電纜Proa及Taihei將增進美國、日本與許多太平洋島國及屬地之間的連結。

美日今天發表聯合聲明表示：「以美國及澳洲去年10月承諾共同出資建設海底電纜為基礎，美國和日本計劃與志同道合的夥伴合作，打造可靠且更具韌性的網絡，並擬為建造太平洋區域的海底電纜提供資金。」

根據谷歌，Proa海底電纜將連結美國、日本、北馬里亞納群島（CNMI）與關島；Taihe海底電纜則連結美國、日本及夏威夷。

此外，谷歌還說它將出資建設一條讓夏威夷、北馬里亞納群島和關島互相連結的電纜。

谷歌也表示，它將與日本電信業者KDDI、Arteria Networks等日商，以及菲律賓企業Citadel Pacific、CNMI合作，以提升區域的數位連結。

海底電纜是網路的重要支柱，承載全球99%的數據流量。

中國及美國都密切關注太平洋區域，兩國競相提議在此建立基礎設施或軍事夥伴關係，以爭奪區域影響力。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130411