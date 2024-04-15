台南玩具槍模型店賣具殺傷力槍枝 業者等7人遭訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中15日電）62歲廖姓男子在台南市經營玩具槍模型店，卻違法販售具殺傷力槍枝，且以免費維修攬客，刑事局中打循線逮捕廖姓男子等7人送辦，查扣改造槍枝、槍管零件等，檢方已依法起訴。

內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，2022年10月陸續在南投縣及台南查獲27歲王姓男子、27歲柯姓男子與44歲葉姓男子持有改造霰彈槍、改造手槍與霰彈槍子彈13顆等。

警方向上溯源，2023年3月前往南投縣逮捕47歲梅姓男子，查扣1把改造槍枝，並得知槍枝零件來自於廖姓男子在台南經營的玩具槍模型店，再由32歲趙姓男子、43歲穆姓男子等協助組裝而成。

中打接獲線索後，立即與台南市政府警察局歸仁分局、台中政府警察局大雅分局等組專案小組，報請台灣台南地方檢察署指揮偵辦。

經專案小組跟監蒐證，2023年12月搜索廖姓男子經營的玩具槍模型店，當場查緝廖姓男子到案，並查扣9厘米子彈6顆及貫通槍管4枝、撞針4枝等槍枝主要組成零件。

辦案人員查出廖姓男子利用經營玩具槍模型店掩人耳目，透過熟人介紹，在店內客製化販售具殺傷力模擬槍給買家，為製造斷點、躲避查緝，槍身與槍管分開交付，交付時以「遙控車」、「瓦斯」作為槍枝代號交易，還聲稱後續如果有擊發問題，可免費維修。

警方發現，穆姓男子還介紹買家前往廖姓男子經營的模型店，讓買家購買喜好的槍支款式，再由趙姓男子與穆姓男子利用自家鐵工廠，私自改造貫通槍管製造膛線，再與槍枝組裝，使子彈可順利擊發，以穩定彈道，提高射擊精準度。

警方全案詢問後，將廖姓男子等7人依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方日前已起訴。（編輯：李明宗）1130415