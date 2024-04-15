北市性平日預算剩不到40萬元 議員批不重視推廣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北15日電）性平日即將到來，台北市議員簡舒培今天指出，北市府今年相關活動預算相較去年幾乎是打3折，未重視推廣；台北市教育局長湯志民坦承不應隨便縮減，將改進並核發補助金。

台北市議會下午進行教育部門質詢，民進黨台北市議員簡舒培表示，因為「玫瑰少年」葉永鋕事件，教育部去年起將每年的4月20日訂定為性別平等教育日，希望彼此尊重性別特質，詢問台北市政府在性平日都做了什麼。

簡舒培認為，辦的活動越多、參與的學校越多，相關經費也應該越來越多，並舉北市府去年舉辦性平日的系列活動預算達新台幣124萬餘元，但今年卻僅不到40萬元，經費縮減近90萬元，質疑是否真的重視性平日。

她說，去年質詢已要求調查各校是否自發辦理性平日活動，當時湯志民允諾調查並持續積極舉辦，結果今年經費幾乎是打3折，究竟原因為何，北市府到底有無將性平日的推廣當成重要的事情，直批從相關預算金額和活動數來看都沒有。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

簡舒培指出，統計台北市的高中職、國中小和特教學校共280間，但去年響應性平日者僅33間（約占12％），質疑北市府是否真的有認真舉辦和推廣，希望教育局盡快改進，也希望看見更多學校自主響應，若經費不足也應予以補助。

湯志民答詢表示，北市府過去針對性平日有進行成果宣導，也和基金會合作影片巡迴展演，今年度也新辦一些活動，像是透過PaGamO學習性平的活動等，但也認為性平日活動預算已經不是很多，不應隨便縮減，承諾會再改進並給予相關補助金。（編輯：蕭博文）1130415