北市上調特教助理員時薪 最高247元估130人受惠

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）為提升特教助理員久任意願，台北市教育局今天宣布，今年起時薪分級從原先5級更細分為7級，最高可到基本工資的1.35倍、新台幣247元，估計130人受惠。

台北市一所高中日前發生教師遭學生毆打事件，教育局當時表示，將在當事學生返校後，安排全時段特教助理員陪伴；教育部長潘文忠則說，預計每年增聘400名特教助理員，協助教師課程進行。

台北市教育局今天宣布，為激勵特教助理員久任服務，今年起調整特教助理員服務時數及薪點，新增工作時數達4801小時的進階資深特教助理員，以及持護理師或護士證照的資深特教助理員2種聘用資格。

教育局說明，原先特教助理員依據一般特教助理員、工作時數達3201小時者、具特定專業證書、具照顧服務員證照、持護理師或護士證照5種分級，時薪由基本工資的1.05至1.3倍不等，最高238元。

教育局指出，調整薪點後，特教助理員時薪最高可領到247元，若以去年總工作時數74萬小時來預估，今年整體經費將達1.57億元。

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教育局長湯志民接受媒體聯訪表示，目前台北市約有545名特教助理員，新制上路後預計有130人受惠，希望讓辛苦的特教助理員待遇更完善，並持續研議是否有其他方式能直接肯定表現優良者。

此外，湯志民說，台北市約有1.2萬名特教生，其中近9成學生大部分時間是在普通班上課，而管理這些班級的導師負擔就會較一般班級大，教育局將請學校評估，以給予績優教師獎勵獎金等方式敘獎。（編輯：方沛清）1130328