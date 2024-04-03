廣慈案仲裁判北市府須付1億元 議員批柯文哲留爛攤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北3日電）台北市政府因變更廣慈園區工程發包方式，遭廠商要求增加服務費用，仲裁結果日前出爐，判須再付約新台幣1億元。議員批評，此案又是一樁前市長柯文哲留下的爛攤。

廣慈博愛園區開發計畫占地6.4公頃，台北市政府在民國105年發包工程時，先以傳統標案方式招標，由台灣世曦工程、楊國隆建築師事務所經過競圖程序，拿下設計標。

然而，市府在同一年決定改以統包工程方式開發，盼加速進程，世曦工程及楊國隆建築師事務所則重新投標並擔任專案管理廠商，因此請求增加給付服務費金額約新台幣1.6億元。

此案從106年10月開始進行調解，但雙方一直未達成共識，於是去年底交付仲裁，而仲裁金額最近出爐，約1億元。

蔣萬安今天在台北市災害應變中心被媒體問及此事時表示，不管是台北流行音樂中心、台北表演藝術中心還是廣慈博愛園區開發案，市府的態度就是面對問題、解決問題，現在仲裁結果出爐，就會以此為基礎協商。

民進黨台北市議員簡舒培說，柯文哲因認為可加速且不須追加預算，任內把許多社會住宅等公共工程，從傳統標改為統包，廣慈博愛園區便是其中一例。

她指出，後來廣慈開發案不僅工期比原先預估更長，如今還須多付1億元、成本還大幅增加，而柯文哲直到卸任前都不處理，根本是把爛攤留給現任市府。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

簡舒培表示，除了此案，第一魚類果菜市場、動物之家、成功市場、北藝、北流、環南市場、內湖垃圾山、北投纜車，都是柯文哲聲稱為了省錢所以改變招標方式，各項結果導致市府要再多付共計70億餘元。

簡舒培批評，若柯文哲當時積極與廠商協調，而不是改變政策，相關問題就不會產生並延宕至今，且柯文哲一直稱都是專業判斷，根本是在模糊焦點。（編輯：方沛清）1130403