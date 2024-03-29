綠北市議員：台智光食安連環爆 蔣萬安應提專案報告

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（中央社記者賴于榛台北29日電）民進黨台北市議會黨團總召簡舒培今天要求，台智光案與寶林茶室案連環爆，且已經是全台矚目案件，台北市長蔣萬安應該在議會開議時先專案報告，詳細說明，才能進行例行施政報告。

民進黨發言人卓冠廷、台北市議員簡舒培、林延鳳今天舉行「虐童、台智光、食安連環爆 蔣市府螺絲剩幾顆？」記者會。

簡舒培說，台北市政府處理寶林茶室案荒腔走板，首先是24日稽查寶林茶室時，沒有第一時間將食材帶回檢驗，只說寶林茶室的缺失是未能提具員工健檢資料、碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放在流理台等，後來又沒有發現寶林漏報相關分店，甚至昨天台北市記者會也講錯此案首例死亡案例死亡時間。

簡舒培表示，台北市兒虐、台智光、食安議題連環爆，也是全台矚目案件，蔣萬安應該在台北市議會4月8日開議時，先針對這3案專案報告，詳細說明，才能進行例行施政報告。

她也強調，蔣萬安應該鎖緊螺絲，要知道市長要做什麼，才能做對決定，而非荒腔走板，甩鍋中央，不要變成「台北蔣萬安，有事丟中央」。

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林延鳳則說，從深坑火災惡臭案、台智光案、虐童案到寶林茶室案，台北市府的表現是失格、失能、失守、失職，蔣萬安應該要出面正式道歉，負最大責任。

寶林茶室發生疑似食品中毒事件，2人死亡。蔣萬安昨天呼籲中央協助寶林茶室案的檢驗量能，並進行跨部會、跨機關的統籌調查，讓案情早日水落石出，衛福部次長王必勝已允諾協助；台北市府也舉行記者會，說明市府相關作為。（編輯：林興盟）1130329