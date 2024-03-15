保母虐童案 北市議會民進黨團提案要蔣萬安專案報告

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（中央社記者劉建邦台北15日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死引譁然，台北市議會民進黨團經連署要求台北市長蔣萬安專案報告，民眾黨團支持，國民黨團指符合程序尊重。北市府今天表示，尊重議會。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲多出養男童，涉與胞妹凌虐男童致死，引發關注。

台北市議會民進黨團總召簡舒培發布新聞資料指出，北市府在保母虐童案的相關處置措施有疏失須檢討改進，經20名黨籍議員連署議會將召開臨時會，要求蔣萬安率市府局處到議會專案報告。

簡舒培說，保母虐童致死案是去年12月24日在台北市發生，北市社會局隔天收到通報，未依官網公告「台北市政府處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫」召開會議，認為市府從案發至今都沒作為。

她表示，為釐清市府責任，市議會民進黨團依地方制度法，完成連署達成召開議會臨時會門檻，將提案建請議長戴錫欽在10天內召開臨時會，要蔣萬安針對台北市兒少保護專案報告。

北市議會國民黨團書記長王欣儀指出，依地方制度法，19名以上議員完成連署就達召開臨時會門檻，這是議員職權，且符合相關程序，予以尊重。

她說，國民黨團也關心兒少保護問題、檢討與精進作為，但議會將開議，許多議員在休會期間，除出國或有其他既定行程，且市府已多次對外說明並提改善方案，是否需在此時召開臨時會進行市長專案報告，國民黨團採開放態度，尊重各議員職權及意願。

北市議會台灣民眾黨團總召陳宥丞表示，支持民進黨團召開臨時會提案，除保母虐童案，另要求蔣萬安應針對近期監視器疑慮事件一併專案報告，蔣萬安對2起重大事件責無旁貸，應向市民正式說明。

台北市議會指出，已收到民進黨團提案，將依程序通知所有議員開會討論，依規定召開臨時會須有過半議員出席，後續才能處理專案報告。（編輯：張銘坤）1130315