鎮北宮駕前隍義堂什家將傳承逾60年 登錄嘉市民俗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）嘉義市鎮北宮駕前隍義堂什家將創立於1962年，除保留家將三師制度、法咒吟唱傳統外，也罕見有女性法師，現任堂主林懷軒去年爭取文化資產身分，嘉義市政府日前審議通過，獲登錄為民俗。

嘉義市文化局今天發布新聞稿，市長黃敏惠表示，嘉義市早期被稱「家將窟」，是全台重要家將文化傳衍地區。鎮北宮駕前隍義堂什家將長期為北社尾地方廟會活動出陣，提供居民淨路、清厝、祭改、收驚等信仰服務。隍義堂不僅內在凝聚力強，同時獲得在地民眾高度認同。

文化局長盧怡君表示，嘉義市什家將從城隍廟吉勝堂發展開始，首先於日本時代拓展出共義堂，隍義堂創立於1962年，因應戰後北社尾地區熱鬧需求而生，而自地藏庵共義堂什家將系統分衍，成為共義堂首間子堂。

盧怡君說，隍義堂長年擔任鎮北宮駕前什家將，成員以北社尾地區居民、鎮北宮信徒為核心，年齡層橫跨老中青三代，每年穩定出軍，且每週有固定團練時間，具備穩健傳承機制。

審議委員說明，隍義堂現仍保有導師、面師、法師等三師制度，並留存嘉義「義」字流派的傳承特色。每年出軍時，保有法咒吟唱傳統，甚至有台灣罕見女性法師、面師傳承，足見其在傳統與現代之間，已取得傳承發展的平衡點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隍義堂主林懷軒精通家將各角色的陣法與拳步，他從小學時期參與堂內活動，抱著一股熱忱為神明服務，至今已超過30年。

林懷軒說，隍義堂現有團員約4、50人，最小為10歲，最年長者70歲。儘管年齡層分布廣泛，但仍憂心文化斷層嚴重，去年主動向文化局提報，希望透過文資制度，帶領更多人認識家將文化內涵，重新塑造家將正面形象，促進新世代傳承。（編輯：謝雅竹）1130415