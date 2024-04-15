佳世達子公司明基醫院 申請香港上市

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（中央社記者潘智義台北15日電）液晶顯示器廠佳世達今天宣布，子公司明基醫院已遞交香港聯合交易所主板上市申請文件。

佳世達發布新聞稿說明，明基醫院目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型民營營利性綜合醫院。

根據國際顧問公司Frost & Sullivan的調查，以2022年醫療服務收入計，明基醫院是中國華東地區最大的民營營利性綜合醫院集團，收入超過第2名和第3名的總和，在全中國民營營利性綜合醫院集團排名第5；床均收入更排名第1。

佳世達指出，明基醫院致力向患者提供與國際接軌、高標準的醫療服務，並結合控股股東佳世達在資通訊產業的影響力，建立精細化管理體系和智慧醫院創新營運模式，取得區別其他綜合醫院的獨特競爭優勢。

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佳世達表示，過往3年，即使受疫情影響，明基醫院就診人數仍然快速擴增，整體醫院業務、財務均穩健增長。2023年，兩院合計門診人次超過200萬人次、年住院手術量超過2萬例。

明基醫院統計，2021年營收人民幣22.24億元，2022年成長5.1%至人民幣23.36億元，2023年進一步成長15%至人民幣26.88億元。2021年稅後純益人民幣6908萬元，2022年增29.7%至人民幣8955萬元，2023年再成長87%至人民幣1.67億元。（編輯：楊蘭軒）1130415