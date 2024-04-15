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台南學甲土雞場確診禽流感 撲殺逾1.6萬隻

2024/4/15 18:54
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市動物防疫保護處12日接獲學甲區土雞業者通報，場內紅羽土雞異常死亡，經採樣檢驗，確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今天完成撲殺1萬6825隻並銷毀場內雞蛋。

台南市動保處新聞稿指出，12日獲報後派員至現場執行移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今天完成撲殺及銷毀場內雞蛋，全數運至焚化爐銷毀，並全場消毒。

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台南市動保處指出，將針對撲殺場周邊半徑1公里內15場禽場採樣監測，1至3公里內36場禽場訪視檢查，同時實施案例禽場關聯場採樣監測，並加強化製場死亡化製數量異常管控，派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。

台南市動保處指出，目前為候（野）鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，今年迄今全台共發生30例禽流感案例（台南市共6場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，業者務必提高警覺，嚴格人車管制，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸。（編輯：郭諭儒）1130415

#台南市
#台南市動物防疫保護處
#台南市動保處
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