陸射劍二首次實彈射擊均命中 陳永康：強化陸軍防衛

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（中央社記者吳書緯台北15日電）陸射劍二飛彈今天在屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，4枚均精準命中靶機，前國防部副部長、現任國民黨立委陳永康表示，陸射劍二是強化陸軍地面防衛很有效的武器系統，而單獨武器系統仍要配合整體防空體系，才能發揮功效。

亞太政策研究協會等單位今天下午在政大公企中心，舉行「2024 TTX區域安全兵推」報告發表記者會，參與兵推的各領域專家、學者發表看法，陳永康為此兵推的策畫者，現場接受媒體提問。

對於陸軍「野戰防空系統」（陸射劍二）實彈射擊成果，陳永康指出，天劍二型飛彈原本是空射，後來衍生為海軍艦上斜射版，並有陸射版本；陸射劍二是中、短距離的點防禦範圍，這是強化陸軍地面防衛一個很有效的武器系統。

陳永康強調，單獨的武器系統可提升部分戰鬥能力，但仍要配合整體防空體系，才能發揮功效。

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退役陸軍少將、政大台灣安全研究中心副主任胡瑞舟向中央社記者提到，陸射劍二飛彈的射程15公里，野戰防空是過去陸軍比較弱的一環，由中科院研發的野戰防空系統為車載型，因此可以跟隨部隊機動，隨時變換位置，提供部隊機動過程的空中防護。

胡瑞舟透露，野戰防空系統雖然可跟隨部隊機動，但不適合在台澎防衛作戰進行跨作戰區增援，因為長距離的移動會暴露在中共衛星的偵照下，將會受到中共戰機、無人機及各式飛彈的打擊，因此野戰防空系統較適合在作戰區內使用。（編輯：張若瑤）1130415