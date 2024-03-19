藍委與國際媒體交流 陳永康：台海真實資訊常被扭曲

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（中央社記者吳書緯台北19日電）國民黨立委陳永康、徐巧芯等人，今天與國際媒體就台海與亞太區域安全形勢交流意見。陳永康表示，台海被外界視為危險之地，但真實資訊與狀況卻常被扭曲，以致各方對台海與亞太安全局勢有所誤解，將持續與各界溝通，傳達正確且符合實情資訊。

國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，國民黨立委陳永康、徐巧芯、翁曉玲、林倩綺、葛如鈞等，今天下午在立法院國際處陪同下，與英國廣播公司（BBC）、法新社等國際媒體就台海與亞太區域安全形勢，美中競爭趨勢與經濟發展等議題，進行深度意見交流。

陳永康表示，台海雙方應該有「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」的共識，台灣更應將「危機預防列為優先考量，而非單純的危機管理，特別是國際格局在美中競逐態勢下，台灣的戰略不確定性與日俱增，倘若沒有一套嚴謹邏輯及方法架構，涵蓋政治、軍事、經濟等各領域的國家安全戰略作為指導，很容易落入頭痛醫頭，腳痛醫腳的「隧道效應」陷阱中。

英國廣播公司詢問核四是否有政治層面解決可能；徐巧芯指出，520上任的賴政府應會維持現任政府對核四的態度，但是現有核電廠有機會延役。

陳永康補充，從國家安全角度來看，核能若達台灣發電結構的10%，將提供相對安全的能源環境。

法新社關心中共對台的灰色地帶戰略；葛如鈞表示，無論在硬體與軟體產業，台灣擁有科技優勢，政府有責任利用這些優勢，在國際場域中爭取突圍機會。

翁曉玲指出，法律戰是灰色地帶戰略的重要手段之一，台灣不只要有正確認識，恐怕還需要培養更多相關法律人才。

陳永康最後表示，台海被外界視為危險之地，但真實資訊與狀況卻常被扭曲，以致各方對台海與亞太安全局勢有所誤解，將持續與各界溝通，傳達正確且符合實情資訊，以促進台海和平發展與消弭台灣安全風險。（編輯：林興盟）1130319