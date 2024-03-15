民間辦區域兵推 陳永康：前瞻10年尋求解套方案

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（中央社記者吳書緯台北15日電）亞太政策研究協會等單位主辦的「2024 TTX區域安全兵推」今天落幕，兵推策劃人、立委陳永康今天表示，國家安全戰略都是前瞻10年，盼透過兵推找出台灣不足之處，並找到較佳的解套方案，而非「不怕！拚到底」這種不理性的方式。

亞太政策研究協會、台灣安全研究中心等單位，連續2天在政大公企中心舉行「2024 TTX區域安全兵推」，針對國家利益與安全威脅、國家生存與安全防護、國家能源安全與民生維繫、經濟金融安全與解銷封鎖、生命安全尊嚴與戰傷救治、通訊網路與海底電纜堅忍能力、南海契機與台海安全與俄哈迷思與國安架構等8個安全主題進行推演。

主辦單位今天下午舉行記者會，對外說明兵推過程。兵推團隊主持人、台灣安全研究中心主任劉復國表示，兵推結果仍待彙整，最終將以報告形式對外公布；他強調，本次兵推的重要意義，不在於推演兩岸爆發戰爭的可能結果，而是尋求避險及管理風險的策略。

「2024 TTX區域安全兵推」模擬想定，時間點設定在2032年中共領導人習近平第4任期將結束。陳永康指出，國家安全戰略基本上都是前瞻10年，例如國軍有「十年建軍構想，五年兵力整建」，若沒有前瞻性的思維，永遠都是在做短線，將跟不上動態變化；若要針對當前情況作兵推，一般的兵推就可執行。

陳永康表示，此次兵推結果不是誰勝誰負，而是找出沒有想過的問題，在整個社會都可承受的代價上作解套，最終目的是找到較佳的解套方案，而不是「不怕！拚到底」這種不理性的方式。

劉復國指出，此次兵推所推演的8個安全主題，都是台灣目前迫切需要關注的議題，在兵推過程中發現數個領域都有極高脆弱性，盼透過兵推能讓新政府瞭解，處理重大敏感議題需要非常的注意。

參與兵推的中華大學兼任講座教授杜紫宸表示，金融部分是首次加入TTX區域安全兵推，這次兵推是假設台海危機，台灣的外匯存底該如何有效運用；若台灣與外國通訊困難，存有台灣外匯存底的外國大型銀行，能否得到授權購買台灣所需的戰略物資；當危機發生時，公股銀行、國營事業能否發行國際債，來透過舉債獲得資金等想定。

至於中國對台進行灰色地帶戰略的兵推想定，劉復國表示，兵推的規劃早在6個月前就進行，並非針對中國快艇在金門水域翻覆案所想定，兵推過程亦有針對灰色地帶戰略提出作法。

劉復國說，由於中國快艇翻覆案仍處「現在進行式」，政府也尚未回應中國海警經常進入金門禁限制水域的作為，因此無法對外詳述兵推所進行的思考。（編輯：林克倫）1130315