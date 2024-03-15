海軍擬建置濱海作戰指揮部 陳永康：戰略性布署

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（中央社記者吳書緯台北15日電）海軍未來擬整合現有岸置反艦飛彈部隊，成立濱海作戰指揮部；前國防部副部長、立委陳永康今天表示，濱海作戰指揮部的飛彈基地具有固定、機動陣地，台灣全島都可以布署，抵抗來自台灣東岸與西岸的外侮，是戰略性布署。

國防部先前證實，濱海作戰指揮部擬整合現有岸置反艦飛彈部隊；軍方人士日前亦證實，濱海作戰指揮部的指揮官編階中將，轄下各海鋒大隊將改編為北、中、南、東打擊群。

亞太政策研究協會、台灣安全研究中心等單位主辦「2024 TTX區域安全兵推」活動，今天下午舉行記者會說明兵推過程。兵推策劃人、國民黨立委陳永康出席記者會接受提問，媒體關切如何看待國軍擬成立的「濱海作戰指揮部」。

陳永康表示，「濱海作戰」這個名詞，原是從美國海軍的濱海作戰艦（Littoral Combat Ship，LCS）而來，所謂的「濱海作戰」，並不是在離岸50、60浬進行，濱海作戰能遠達離岸250浬。

陳永康指出，國軍濱海作戰指揮部的飛彈基地，將具有固定陣地、機動陣地，全島都可以布署，即國軍抵抗外侮的能力，並非完全來自台灣西岸，從台灣東邊過來的敵人，國軍也有能力抗拒；因此，濱海作戰指揮部的成立是戰略性布署，而不是戰術性的考量。（編輯：林克倫）1130315