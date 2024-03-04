海軍將建置濱海作戰指揮部 整合反艦飛彈打擊群

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（中央社記者游凱翔台北4日電）未來海軍所擁有的魚叉及雄風等反艦飛彈數量將破千枚，為強化台海周邊制海戰力，軍方人士透露，規劃建置濱海作戰指揮部，指揮官編階中將，轄下各海鋒大隊將改編為北、中、南、東打擊群。

國防部回應指出，濱海作戰指揮部將整合現有岸置反艦飛彈部隊，依敵情及整體防衛構想規劃與調整。有關岸置反艦飛彈建置，均依管制節點如期、如質執行。

中共對台文攻武嚇壓力不減，為強化制海戰力，台灣對美軍購100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS），等到2028年全數交運後，包含國造雄風二型及三型反艦飛彈等各型反艦飛彈，總數將突破千枚；初步規劃在雲林、台南、左營、屏東（2處）及台東一帶增設海鋒大隊基地。

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軍方人士今天證實，因應海鋒大隊擴編及國造武器量產，海軍規劃新設濱海作戰指揮部，指揮官編階中將，轄下包括飛彈快艇部隊、反艦飛彈部隊、海洋監偵指揮部等單位，但確切編成時程尚未定案。

軍方人士指出，其中反艦飛彈部隊為目前的海鋒大隊，武器裝備包括雄二、雄三反艦飛彈，未來納入對美軍購的魚叉飛彈，各大隊未來將改編為北、中、南、東共4個打擊群，建立台海周邊精準飛彈制海戰力。（編輯：郭無患）1130304