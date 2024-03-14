民間兵推展開 盼提供新政府安全戰略規劃參考

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（中央社記者吳書緯台北14日電）亞太政策研究協會、台灣安全研究中心等單位主辦的「2024 TTX區域安全兵推」今起舉行兩天；兵推團隊主持人、台灣安全研究中心主任劉復國表示，希望為台灣國家安全戰略提出輪廓規劃，提供新政府參考。

「2024 TTX區域安全兵推」在政大公企中心舉行，推演內容包含國安、能源、經濟、通訊等安全議題，兵推預設時間點為2032年的台海。主辦單位表示，兵推共約170人參與，約60人進行兵推操演；活動現場也陳展最新戰傷醫療、防護裝備，供與會者和廠商交流。

劉復國指出，舉辦兵推時機是台灣總統大選落幕、520新政府上台前，兩岸間已發生好幾起事件，到現在都還沒有答案，兵推不是要對現有政策檢討或批評，而是透過設定問題，進而找出解套方法。

劉復國表示，美國、日本智庫所進行的兵推是要看哪一方贏得戰爭，但TTX區域安全兵推不一樣，是要進行管控風險（risk），而非管理損害（damage），這也是兵推的核心宗旨，如何找到「避險」方式。

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劉復國說，兵推目標是為台灣國家安全戰略規劃輪廓，提供給即將上任的新政府參考，因為台灣到目前仍沒有國家安全戰略，當發生危機時，各部門各行其政，缺乏相互整合與協調，若台灣有國家安全戰略，當危機發生時，各部門自然會結合在一起，分工合作。

劉復國會後受訪指出，「2023 TTX區域安全兵推」去年7月舉行，與前次兵推相較，本次兵推重點聚焦灰色地帶戰略，兵推時間點設在2032年，是假設在中共領導人習近平的第4任期將結束時。（編輯：郭無患）1130314