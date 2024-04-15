蕭茲訪上海：歐洲汽車須獲公平競爭

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（中央社台北15日電）德國總理蕭茲今天在參訪上海同濟大學時公開表示，必須確保歐洲汽車領域有公平競爭。德國和歐洲也會輸入中國汽車，唯一必須始終明確的是「必須有公平競爭」，不能存在產能過剩、傾銷等問題。

蕭茲（Olaf Scholz）目前正率領3名德國內閣部長及西門子（Siemens）、BMW、賓士（Mercedes-Benz）等多家德企高階主管訪問中國。

蕭茲在14日抵達訪中首站重慶後，今天上午抵達第2站上海訪問，其中包括參訪同濟大學，並與該校部分學生進行交流對話，中國媒體並作顯著報導，但都聚焦在軟性議題，完全沒有提到蕭茲上述對中國汽車傾銷歐洲問題的表態。

路透社報導，蕭茲在同濟大學表示，在某個階段，德國和歐洲也會輸入中國汽車。唯一必須始終明確的是「必須有公平競爭」。換句話說，不能存在傾銷，不能存在產能過剩，不能存在侵犯智慧財產權的問題。

蕭茲更表示，小國不應生活在對大國的恐懼之中，且任何國家不應以武力改變邊界。

蕭茲這次訪中，中國電動車等產品在官方補貼下大舉傾銷歐洲，以及連帶存在的「產能過剩」問題，被外界普遍認為是他計劃與中國方面商談的重點。此外，中國在俄烏戰爭中屢被質疑暗助俄羅斯的問題，也是蕭茲訴求的重點之一。

蕭茲是2022年10月中共20大過後、也是COVID-19疫情後首名訪中的西方國家領導人，而這次也是他就任德國總理以來第2次訪中，他的兩次訪中都相對受到中國方面重視。依規劃，蕭茲離開上海前往北京後，將先後會見中國國家主席習近平及國務院總理李強。（編輯：邱國強/廖文綺）1130415