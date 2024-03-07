歐盟3/7起要求登記中國進口電動車 為反補貼案加溫

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（中央社記者田習如布魯塞爾7日專電）歐盟文件指出，從中國進口到歐盟的9人座以內新電動車將從今天起向海關登記，以便未來回溯追繳歐盟可能對中國課徵的懲罰性關稅。這是歐盟啟動中國電動車反補貼調查案期間的預防性措施。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年10月對中國進口電動車疑似受大量政府補貼展開調查，3月5日執委會決定採取預防措施，要求受調查範圍內的前述電動車款展開登記，以便未來補課新關稅。

根據6日刊登在歐盟公報的法律文件，執委會發現啟動前述調查後，自去年10月到今年1月間，中國電動車進口歐盟的數量較調查前異常大增11%，從每月平均3萬9977輛增加到4萬4460輛，與前一年同期的4個月相比更是增加14%。

由於執委會表示有搜集到足夠證據傾向認為中國政府進行補貼，在調查結束前，進口量大增將對歐盟汽車產業及勞工帶來難以彌補的傷害，促使執委會決定採前述預防措施。

一旦歐盟最後決定對中國的補貼行為採取懲罰性關稅，登記的新車就會被追稅。這項新措施於刊登公報後的隔日生效，因此7日起中國進口9人座以內的電動車就須登記。

歐盟執委會在法律文件中另指出，目前調查階段尚無法準確估算中國政府對電動車的補貼金額。（編輯：陳彥鈞）1130307