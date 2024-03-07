更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

歐盟3/7起要求登記中國進口電動車 為反補貼案加溫

2024/3/7 23:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾7日專電）歐盟文件指出，從中國進口到歐盟的9人座以內新電動車將從今天起向海關登記，以便未來回溯追繳歐盟可能對中國課徵的懲罰性關稅。這是歐盟啟動中國電動車反補貼調查案期間的預防性措施。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年10月對中國進口電動車疑似受大量政府補貼展開調查，3月5日執委會決定採取預防措施，要求受調查範圍內的前述電動車款展開登記，以便未來補課新關稅。

根據6日刊登在歐盟公報的法律文件，執委會發現啟動前述調查後，自去年10月到今年1月間，中國電動車進口歐盟的數量較調查前異常大增11%，從每月平均3萬9977輛增加到4萬4460輛，與前一年同期的4個月相比更是增加14%。

由於執委會表示有搜集到足夠證據傾向認為中國政府進行補貼，在調查結束前，進口量大增將對歐盟汽車產業及勞工帶來難以彌補的傷害，促使執委會決定採前述預防措施。

一旦歐盟最後決定對中國的補貼行為採取懲罰性關稅，登記的新車就會被追稅。這項新措施於刊登公報後的隔日生效，因此7日起中國進口9人座以內的電動車就須登記。

歐盟執委會在法律文件中另指出，目前調查階段尚無法準確估算中國政府對電動車的補貼金額。（編輯：陳彥鈞）1130307

#中國
#歐盟執委會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20