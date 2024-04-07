中國商務部長訪法 聚焦電動車補貼調查

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）中國商務部長王文濤將在今天抵達法國巴黎並舉行會談，雙方除了聚焦中國電動車產業是否受惠於不公平補貼的調查，也預料會討論中國平價電動車對歐洲出口快速增加一事。

路透社報導，知悉王文濤法國之行的4名消息人士在3月底透露，他與法方的討論將聚焦歐盟執委會（European Commission）針對中國電動車產業是否受惠於不公平補貼的調查。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，他將在明天和王文濤舉行會談。

歐洲汽車製造商目前有兩場硬仗要打，第一是壓低電動車生產成本，其次是在研發更平價電動車款時，壓制中國的主導地位。

歐盟執委會預估，中國2025年在歐洲售出的電動車占比預料將達到15%。歐盟執委會指出，中國電動車受惠於龐大的政府補貼，正在審度是否對其課徵懲罰性關稅。

中國駁斥本國電動車產業蓬勃發展是因為接受補貼一說，並稱歐盟這項調查是「貿易保護主義」。

有分析家認為，中國在電動車電池供應鏈占據的主導地位和創新，以及中國擁擠的電動車市場充斥惡性競爭等因素，也壓低了電動車價格。

一名消息人士說，王文濤預計在今天會晤雷諾汽車（Renault）執行長暨歐洲汽車製造商協會（ACEA）主席德梅奧（Luca de Meo）。

另外兩名消息人士則說，王文濤今天稍後預料還會出席一場晚宴，會晤化妝品產業高層。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130407