中共統戰部長：民企須與中央思想政治保持高度一致

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（中央社記者謝怡璇台北23日電）14屆中國全國人大常委會審議「民營經濟促進法」前夕，中共統戰部部長石泰峰近日強調，民營經濟代表人士在思想、政治和行動上，須與以中共總書記習近平為核心的中央保持高度一致。

據新華社報導，中共統戰部及全國工商聯19日至21日在北京舉辦「民營經濟代表人士學習貫徹中央經濟工作會議精神專題研討班」，共計有超過80名民營經濟代表人士參加。

中共統戰部部長石泰峰在研討班上表示，民營經濟代表人士應深入學習中共中央經濟工作會議精神，特別是習近平的重要講話，「正確認識經濟形勢，堅定發展信心，將思想和行動統一到中央的科學判斷與決策部署上來」。

石泰峰強調，民營企業應堅持創新發展，加快建立現代企業制度，履行社會責任，穩定就業、促進增收，建立「親清政商關係」，爭做「堪當時代重任的優秀民營企業家」。

民營經濟被視為中國經濟崛起的重要推動力，但在習近平推崇國有企業的背景下，民營企業曾遭遇壓力。不少分析認為，中國經濟近年表現疲弱，「民營經濟促進法」為恢復民企信心的重要措施之一，該法案目前正在14屆全國人大常委會第13次會議上審議，會議於21日至25日在北京舉行。

該法案草案共9章78條，涵蓋公平競爭、投融資環境、科技創新、規範引導等8大方面，旨在支持民營經濟發展，同時加強規範和引導，為民營經濟人士提供權益保護和服務保障，促進民營經濟高品質發展。

中新社報導，這是中國首次透過立法明確民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，並強調促進民營經濟持續健康發展是中國長期堅持的重要方針政策。

中國司法部、國家發展改革委10月10日公布「中華人民共和國民營經濟促進法（草案徵求意見稿）」，當時新華社、第一財經等媒體評論，該法案的推出讓民企吃下「定心丸」，使民企權益獲得保障；民企在公平競爭後也應履行社會責任、維護公共利益。（編輯：周慧盈）1131223