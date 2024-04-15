基隆女高中生控檢舉性騷沒下文 校方︰仍在調查

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（中央社記者沈如峰基隆15日電）基隆1名女高中生指控遭學校男主任性騷擾，經向校方檢舉後就沒有下文。校方今天表示，這起事件仍在法定規定期限內調查中，一切依法處理，學校積極維護學生權益，並無掩蓋。

媒體報導，這名女學生日前在社群媒體表示1年多前在課堂抄筆記時，授課的男主任走到她座位旁聊天，過程中還以半蹲姿勢不斷靠近，師生距離近到嘴巴都快碰到臉，原本想說息事寧人，但發現有校內女同學也遇到相同事情，最終決定今年檢舉，但之後就沒有下文。

對此，校方晚間回應指出，學校向來非常重視校園性別平等教育，這起疑似校園性平事件的處理，仍在法定規定期限內調查中。

校方表示，為求慎重，因而在每個程序階段的討論及考量可能造成調查時程進行較慢，以至於學生認為學校不積極處理，將對學生進一步說明，希望透過理解、溝通及澄清，讓當事人學生知道，學校是積極維護學生的權益，並無掩蓋案件的作法。

校方指出，將本著勿枉勿縱態度，一切依相關法令處理。（編輯：戴光育）1130415