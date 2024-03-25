學校被控包庇2狼師 教育部允成立專案小組擴大調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北25日電）立委今天在立法院揭露2位某國立學校老師長期性侵、性騷學生，受到校方一再包庇，直到去年Me Too事件爆發後，經校方調查後才遭解聘，他們呼籲教育部及文化部成立專案小組，協助被害者後續追訴，並為校方吃案賠償被害者。

與會的教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝表示，對於這樣問題沒有及早被處理，導致多名學生受害，表達非常誠摯的歉意。

吳林輝說，教育部將召集藝文專家、性平專家、行政單位主管等等成立專案小組，擴大調查是否還有其他受害者，並檢討該學校校園文化重新形塑、公費制度以及學校經營體質環境等等。也希望有愈多受害者挺身而出，將協助受害者心理輔導並提供協助。

吳林輝表示，目前兩位老師都已遭學校解聘，也列入不適任教師資料庫，避免這樣的教師再回到校園。針對立委、人本提到的對受害者進行賠償，會跟法制單位研究如何處理，該校校長也很重視這件事情，學校也會結合資源處理。

人本教育基金會今天與民進黨立委范雲、郭昱晴在立法院舉行記者會，吳林輝也與會說明教育部立場及後續處理情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

人本教育基金會此次揭發的是某國立學校的李師及王師涉嫌性騷及性侵案件，其中李師是從2002年起不斷傳出性侵案，在教育部監督下，學校組成的性平會公然吃案並涉洩密，被害者竟被加害者致電辱罵，甚至要求下跪道歉，後經去年Me Too事件後，被害人出面指控，校方終於組成性平案並進行調查。今天在記者會上，2位被害人以錄影方式陳述被害經過。

范雲表示，本次案件凸顯學校整體結構和文化問題，教育部必須專案列管，檢視該校過去校園性平事件、針對處理違失造成眾多受害者損失應研擬對受害者進行特別賠償、提供受害者法律輔導等資源並協助後續追訴。（編輯：蘇龍麒）1130325