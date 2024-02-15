遭10女控強制猥褻性交 彰化狼師未認犯行延押2個月

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化戴姓國中數學老師任教期間，涉對10名女學生強制性交、猥褻，檢方將他起訴；戴男至今仍否認犯行，法官認其嫌疑重大且有逃亡之虞，裁定2月10日起延長羈押2個月。

起訴書指出，戴男民國92年至105年在彰化某國中擔任教師，並在住家開設數學家教班，92年於學校陶藝教室拉開國一女學生上衣與內衣；93年在住家兼家教班，以按摩為由誘騙未滿14歲女學生讓他觸摸腿部、臀部等部位。

戴男犯行橫跨92年至105年5月，地點遍及學校、住處家教班，已知有10名女學生受害，包含強制性交、強制猥褻、合意性交等。

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1名女學生去年7月前往分局報案後，陸續爆出有其餘受害學生，法院11月10日裁定羈押。戴男羈押期間即將屆至，經法官訊問後，他仍否認起訴書所載犯行，不過法官認為，偵查中10名被害女子與7名證人證述情節相符，並有手繪被告居所現場平面圖、被告經營的補習班現場照片，足認戴男涉加重強制性交罪、未滿14歲強制猥褻罪、未滿16歲性交罪嫌疑重大。

因加重強制性交罪的最輕本刑為7年有期徒刑，法官認法定刑非輕，戴男有逃亡之虞，且因其否認犯行，無法保證被告不會去影響被害人證述，有必要繼續羈押。（編輯：陳仁華）1130215