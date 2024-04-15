更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
數位發展部
新聞專題
數位發展部1/286
首頁 / 產經

營業項目增網路廣告平台業 數位部主管

2024/4/15 21:07（4/15 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、劉千綾澎湖15日電）數位部先前積極跟經濟部研議新增「網路廣告平台業」營業項目，經濟部今天公告新增「網路廣告平台業」營業項目，主管機關為數位部。數位部表示，盼要求業者對於廣告刊登者，要使用電子簽章或者安全風險等同的技術，來確認身分真實性。

經濟部今天公告新增「網路廣告平台業」營業項目，根據定義內容，從事透過網際網路平台或版位，提供刊登或推播廣告的服務並收取對價，且為民眾接觸廣告最終端網路平台的行業。

所謂最終端網路平台指從事I401010（一般廣告服務業）及I301030（電子資訊供應服務業）細類以外，主要以網路版位招攬廣告業務，或收費接受委託刊播廣告的方式；提供廣告資訊供民眾直接瀏覽或閱聽的網際網路平台提供者或應用服務提供者也歸入本細類。

數位部官員今天表示，公告後今天就生效，希望能要求網路廣告平台業者對於廣告刊登者，要使用電子簽章或者安全風險等同的技術，來確認身分真實性。打詐專法中，網路廣告平台業者基本上比照歐盟的做法，針對一定規模以上的業者先行管理。

數位部長唐鳳先前表示，這次電子簽章法修法除了促進數位經濟發展外，數位部也積極跟經濟部研議新增「網路廣告平台業」營業項目，並由數位部主管，未來推動投資廣告刊登前先經數位簽章驗證，預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號，也有先跟主要3大業者臉書、Google、LINE溝通。（編輯：楊凱翔）1130415

#經濟部
#數位部
#唐鳳
延伸閱讀
政院提修法 跨境貿易可利用電子簽章簽訂契約數位部擬推平台上架投資廣告驗數位簽章 盼減少詐騙與人頭帳號數位部：與Meta等平台建立下架涉詐廣告快速通道唐鳳：平台投資廣告將採數位簽章確認身分
數位發展部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
數位部：累計補助電信業建1.32萬座5G基地台
172.30.142.104