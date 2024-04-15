數位部：累計補助電信業建1.32萬座5G基地台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云澎湖15日電）數位部長唐鳳今天表示，截至去年共補助電信事業建置5G行動寬頻基地台1萬3200台，並補助促進5G垂直場域應用服務建置發展共91處場域，盼加快產業發展與數位轉型。

唐鳳今天參訪澎湖縣5G垂直場域應用服務活動，體驗5G技術在AI巡檢、遠距醫療、智慧娛樂及WEB AR等領域應用成果。數位部去年補助電信業者在澎湖縣偏遠地區設置16座基地台，補助金額約新台幣1952萬元，目前澎湖縣4G跟5G偏鄉電波人口涵蓋率皆已達99%以上。

唐鳳致詞時表示，國際評比台灣上網連線速度平均第一名，但如何在偏鄉、離島地區不會不平均才是最重要的，愈偏鄉、愈先進是重要概念，截至去年共補助電信事業建置5G行動寬頻基地台1萬3200台，以及補助促進5G垂直場域應用服務建置發展共91處場域，加速產業發展與數位轉型。

三大電信業者也在現場展示5G應用成果。中華電信展示智慧觀光成果，預計今年也會跟澎湖花火節合作。台灣大哥大也展示5G AI巡檢GO的成果，希望可以改善工廠巡檢的效率。

遠傳電信網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰受訪時表示，去年在澎湖縣推出5G急救醫療聯防救護車，不只可以運送病患，也可以透過車上的5G設備，協助消防體系，強化急重症患者到醫院前的處置狀況，去年累計達150趟相關經驗。

數位部將持續透過數位通傳資源規費制度、電信事業普及服務基金及前瞻建設等計畫，鼓勵電信業者推動各類型5G垂直場域、數位信任、資料創新及節能永續等數位多元應用服務，跨界合作促進頻率有效使用；以及在澎湖縣等離島或偏遠地區建設電信基礎設施，加速當地產業數位轉型。

至於目前非同步衛星驗證進度與狀況，唐鳳表示，700多個驗證點最重要的就是可移動的點位，以花蓮地震為例，馬上透過直升機運送3台低軌衛星設備到花蓮，因此，只要有需要都能立即移動驗證點位。太平島中軌衛星通訊前2天已經有測試，近期也會確認是否可開通連線。（編輯：潘羿菁）1130415