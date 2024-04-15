數位部攜電信業改善澎湖輪通訊 航線逾9成有網路

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（中央社記者蘇思云澎湖15日電）數位部攜手3大電信改善澎湖輪海上通訊，讓航線的行動寬頻訊號涵蓋範圍由原本僅22%提升到91%，白天約4.5小時的航程逾9成都有通訊網路給船員與乘客使用；澎湖輪船長余成烈說，因通訊改善，觀察乘客用手機時間漸漸比睡覺時間長。

數位部長唐鳳今天率團隊視察澎湖輪行動寬頻訊號改善成果，偕同電信事業普及服務基金管理委員會委員、前瞻計畫委員及3大電信事業業者，以及台灣航業股份有限公司總經理仇忠林、交通部航港局局長葉協隆、澎湖縣副縣長林皆興、台南市政府副秘書長殷世熙、高雄市資訊中心主任劉俊傑等搭乘澎湖輪，見證澎湖輪航線沿線訊號改善情形。

澎湖輪是高雄與澎湖間的交通船，航線全程128公里，白天航程約4.5小時，過去航程只要離開岸邊，離開基地台訊號範圍，船上只能依靠同步衛星作為通訊管道，頻寬有限僅勉強可傳文字訊息，旅客在航程中無法順暢上網與通話，可通話上網時間不到1小時，下載速率不足1Mbps。

數位部表示，透過建置與改善沿岸基地台，使航線旅程的行動寬頻訊號涵蓋範圍由原本僅22%提升到91%，現在澎湖輪航線的行動寬頻下載速率可達10到50Mbps，萬一有緊急狀況也可以透過寬頻傳輸影像等資訊，平時澎湖輪上的船員與旅客可透過Wi-Fi與行動寬頻網路進行通話、上網及傳送影像或訊息。

不過，因沿岸基地台與澎湖輪仍有一段距離，最長約為20公里，因此網速仍會受到使用人數、氣候及澎湖輪所處位置影響。

余成烈觀察，因為通訊改善，觀察遊客在船上用手機的時間，漸漸比睡覺時間多。對船員而言，海上沒網路是常態，一出海就會跟家人中斷聯繫，陸地上有便利的行動網路，可能很難體會海上工作要能通訊是一種奢望，通訊改善後，也在海上收到孩子的生日簡訊祝福，這種溫馨感，很難言語表達。

唐鳳表示，這次主要是透過沿線改善基地台為主，感謝工程師努力縮短基地台調整時間，概念上好比把船隻改造成類似移動基地台的概念。寬頻上網屬於基本人權，數位部政策責無旁貸。後續也有社發計畫，希望向國發會爭取預算，補助中低收入戶可以幾乎免費的價格享受上網服務。

至於其他航線未來是否也有改善通訊計畫，交通部航港局局長葉協隆表示，這次澎湖輪改善通訊後，有望連帶改善布馬線的通訊（嘉義布袋到澎湖馬公航線）。每個航線狀況不同，未來台馬航線、東部航線是否也有機會改善通訊，還會跟數位部請教。

葉協隆表示，去年9月澎湖輪首航，平日載客率約4成，連假幾乎都會客滿，一趟可載600人，票價也不會因通訊改善而調漲。

數位部藉由行政院前瞻基礎建設計畫，補助電信事業在澎湖縣、台南市及高雄市等地設置3座基地台及澎湖輪上設置電信設備，補助金額為總建置費用一半，約新台幣1186萬元，另外一半由電信業負擔。電信業也自費設置2座基地台及優化沿線81座基地台，改善澎湖輪全航線訊號。（編輯：張均懋）1130415