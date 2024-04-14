更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

林文月「臺先生的肖像」手稿 85萬拍出飆全場最高價

2024/4/14 21:09（4/14 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「清風似友－台北古書拍賣會」14日舉行，總計有427件珍貴文物、古籍、絕版書、雜誌及作家手稿加入，其中已故作家林文月手稿「臺先生的肖像」以新台幣85萬元拍出，創下全場最高價。中央社記者邱祖胤攝 113年4月14日
「清風似友－台北古書拍賣會」14日舉行，總計有427件珍貴文物、古籍、絕版書、雜誌及作家手稿加入，其中已故作家林文月手稿「臺先生的肖像」以新台幣85萬元拍出，創下全場最高價。中央社記者邱祖胤攝 113年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北14日電）「清風似友－台北古書拍賣會」今天舉行，已故作家林文月手稿「臺先生的肖像」以85萬元拍出，創全場最高價；此外，「續金瓶梅」抄本以72萬元拍出，日治時期雜誌「台灣藝術」以55萬元拍出，同樣有不錯成績。

拍賣會今天上午11時開始，歷時長達6小時，總計有427件珍貴文物、古籍、絕版書、雜誌及作家手稿加入這場特別拍賣會。

其中，林文月「臺先生的肖像」手稿起標新台幣10萬元，最終以85萬元拍出，是全場最大驚喜；林文月於去年5月過世，享壽90歲，也是傳奇文人、台大中文系主任臺靜農的學生，有不少文章寫她跟臺靜農的師生之情。

「臺先生的肖像」一文共3300字，寫於1990年11月臺靜農先生過世後，林文月追念昔時為臺靜農素描作像的經過，連帶想起種種師生互動往事。手稿寫在台大中文系的專用稿紙上，這篇文章當時交由中國時報「人間副刊」刊登，稿紙上以鉛筆註記「3300」、「頭題」、「已發」等報社編輯台術語，見證手寫稿年代。

文中寫道「肖像不會隨人而去，在我們的心中，老師的學行典範與許多美好的回憶，也遠不會消失。哀傷之中，我忽又體悟到這一點令人安慰之事」，令人動容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣文創發展基金會副執行長葉益青表示，「這次手稿大獲全勝」，包括陳映真10萬元、蔣勳22萬元、白先勇20萬元，楊牧「帶妳回花蓮」也拍出12萬元；日治時期雜誌也拍出不錯成績，包括「台灣藝術」55萬元、「台灣山岳」14萬元，已故作家汪曾祺書法則拍出28萬元。

策展人傅月庵表示，「台北古書拍賣會」辦了8次，這次成績非常好，可見買氣有回升，這次更因場外辦理「華山絕版書市」，吸引許多愛書人前來，場內場外都十分活絡，為台北難得的假期帶來特別的文化風景。（編輯：陳仁華）1130414

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99