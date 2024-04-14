林文月「臺先生的肖像」手稿 85萬拍出飆全場最高價

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）「清風似友－台北古書拍賣會」今天舉行，已故作家林文月手稿「臺先生的肖像」以85萬元拍出，創全場最高價；此外，「續金瓶梅」抄本以72萬元拍出，日治時期雜誌「台灣藝術」以55萬元拍出，同樣有不錯成績。

拍賣會今天上午11時開始，歷時長達6小時，總計有427件珍貴文物、古籍、絕版書、雜誌及作家手稿加入這場特別拍賣會。

其中，林文月「臺先生的肖像」手稿起標新台幣10萬元，最終以85萬元拍出，是全場最大驚喜；林文月於去年5月過世，享壽90歲，也是傳奇文人、台大中文系主任臺靜農的學生，有不少文章寫她跟臺靜農的師生之情。

「臺先生的肖像」一文共3300字，寫於1990年11月臺靜農先生過世後，林文月追念昔時為臺靜農素描作像的經過，連帶想起種種師生互動往事。手稿寫在台大中文系的專用稿紙上，這篇文章當時交由中國時報「人間副刊」刊登，稿紙上以鉛筆註記「3300」、「頭題」、「已發」等報社編輯台術語，見證手寫稿年代。

文中寫道「肖像不會隨人而去，在我們的心中，老師的學行典範與許多美好的回憶，也遠不會消失。哀傷之中，我忽又體悟到這一點令人安慰之事」，令人動容。

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台灣文創發展基金會副執行長葉益青表示，「這次手稿大獲全勝」，包括陳映真10萬元、蔣勳22萬元、白先勇20萬元，楊牧「帶妳回花蓮」也拍出12萬元；日治時期雜誌也拍出不錯成績，包括「台灣藝術」55萬元、「台灣山岳」14萬元，已故作家汪曾祺書法則拍出28萬元。

策展人傅月庵表示，「台北古書拍賣會」辦了8次，這次成績非常好，可見買氣有回升，這次更因場外辦理「華山絕版書市」，吸引許多愛書人前來，場內場外都十分活絡，為台北難得的假期帶來特別的文化風景。（編輯：陳仁華）1130414