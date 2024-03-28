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鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

2024/3/28 03:17
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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）在好萊塢經典電影「鐵達尼號」中，女主角蘿絲於沉船後躺在一扇門板上倖存，為影史經典場景，如今這塊門板經由拍賣公司，以71萬8750美元（約新台幣2300萬元）高價賣出。

好萊塢災難電影「鐵達尼號」（Titanic）1997年上映，劇中沉船後，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）飾演的主角傑克犧牲自己，讓凱特溫絲蕾（Kate Winslet）飾演的蘿絲爬上漂浮的門板，令她得以存活下來。

事隔多年後，這塊門板電影道具最近經由傳統拍賣公司（Heritage Auctions）出售，以71萬8750美元高價賣出。

此前，這塊門板道具曾引發影迷廣泛討論。許多人相信，只要蘿絲在漂浮的門板上多騰出一點空間，就能讓傑克倖免於難。

但「鐵達尼號」導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）表示，經過他親身實測，沒有讓兩人同時倖存的方法，因此傑克非死不可。（譯者：陳正健）1130328

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