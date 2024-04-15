賴清德新任內閣人事 16日召開第三場發布會
2024/4/15 19:16（4/15 19:49 更新）
（中央社記者葉素萍台北15日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事已公布2波，民進黨今晚發出媒體採訪通知，將於明天上午10時公布第三波內閣人事。
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰
出任行政院長、前文化部長鄭麗君
卓榮泰小檔案
- 生日：1959年1月22日
- 出生地：台中市
- 學歷：中興大學法律系
- 經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
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出任副院長，國發會主委龔明鑫
鄭麗君小檔案
- 生日：1969年6月19日
- 學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士
- 經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長
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轉任行政院秘書長，前台中市議員陳世凱
龔明鑫小檔案
- 生日：1964年2月3日
- 學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士
- 經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員
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出任行政院發言人。
陳世凱小檔案
- 生日：1977年5月12日
- 出生地：新竹市
- 學歷：東海大學政治系
- 經歷：2024賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員
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卓內閣12日繼續公布第二波內閣人事，包括內政部長劉世芳
、交通部長李孟諺
劉世芳小檔案
- 生日：1959年8月13日
- 學歷：淡江大學化學工程系學士、美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士
- 經歷：工研院副工程師、澎湖縣政府機要秘書、台北市環保局長、台中縣副縣長、立法院第5屆立委、行政院秘書長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長、2009高雄世運組委會常務董事、高雄市副市長、第9屆及第10屆立委
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、法務部長鄭銘謙
李孟諺小檔案
- 生日：1966年12月12日
- 學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士
- 經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長
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、教育部長鄭英耀
鄭銘謙小檔案
- 出生：1958年10月12日
- 學歷：國立中興大學法律學系
- 經歷：台北地方檢察署署長（現職）、台南地檢署檢察長、雲林地檢署檢察長、法務部廉政署副署長、法務部廉政署主任秘書、法務部法規委員會參事、法務部法律事務司副司長、法務部廉政署署長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長
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、文化部長李遠
鄭英耀小檔案
- 生日：1955年10月12日
- 學歷：政治大學教育研究所博士
- 經歷：中山大學教育所教授、高雄市政府教育局局長、台灣產學策進會理事長、高等教育評鑑中心基金會董事、工業技術研究院董事、中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人
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（小野）。
李遠（小野）小檔案
- 生日：1951年10月30日
- 學歷：國立台灣師範大學生物系學士
- 經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長
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另外，今天傳出財政部長莊翠雲
、僑委會委員長徐佳青
莊翠雲小檔案
- 出生：民國46年
- 學歷：國立政治大學地政學系
- 經歷：
財政部政務次長
財政部國有財產局主任秘書
財政部國有財產局副局長
財政部參事
財政部國有財產署署長
資料來源：財政部
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、人事行政總處人事長蘇俊榮
徐佳青小檔案
- 學歷：
台灣大學農藝系學士
德國馬爾堡大學社會學研究所碩士
陽明大學衛生福利政策研究所碩士
- 經歷：
僑委會副委員長
第9-11屆台北市議員
民進黨發言人
民進黨副秘書長
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已獲得新內閣續任諮詢。不過，民進黨方面今天未證實此訊息，蘇俊榮僅以簡訊回覆媒體表示，「我的任務就是盡最大努力把工作做到最好」。（編輯：蘇龍麒）1130415
蘇俊榮小檔案
- 學歷：美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士、國立中興大學統計學系
- 經歷：行政院人事行政總處副人事長、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心主任
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- 賴清德新任內閣人事 16日召開第三場發布會2024/04/15 19:16
- 2024/04/15 11:30
- 2024/04/15 09:44
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