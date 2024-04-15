賴清德新任內閣人事 16日召開第三場發布會

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事已公布2波，民進黨今晚發出媒體採訪通知，將於明天上午10時公布第三波內閣人事。

另外，今天傳出財政部長

莊翠雲

莊翠雲小檔案 出生：民國46年

學歷：國立政治大學地政學系

經歷：

財政部政務次長

財政部國有財產局主任秘書

財政部國有財產局副局長

財政部參事

財政部國有財產署署長 資料來源：財政部 看更多 關閉

、僑委會委員長

徐佳青

徐佳青小檔案 學歷：

台灣大學農藝系學士

德國馬爾堡大學社會學研究所碩士

陽明大學衛生福利政策研究所碩士

台灣大學農藝系學士 德國馬爾堡大學社會學研究所碩士 陽明大學衛生福利政策研究所碩士 經歷：

僑委會副委員長

第9-11屆台北市議員

民進黨發言人

民進黨副秘書長 看更多 關閉

、人事行政總處人事長

蘇俊榮

蘇俊榮小檔案 學歷：美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士、國立中興大學統計學系

經歷：行政院人事行政總處副人事長、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心主任 看更多 關閉

已獲得新內閣續任諮詢。不過，民進黨方面今天未證實此訊息，蘇俊榮僅以簡訊回覆媒體表示，「我的任務就是盡最大努力把工作做到最好」。（編輯：蘇龍麒）1130415