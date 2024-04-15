獲留任新內閣衛福部長？薛瑞元：沒有

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（中央社記者曾以寧台北15日電）520新內閣人選受關注，衛生福利部長薛瑞元今天被問及是否留任處理健保議題，僅表示「謝謝」，但再被追問是否接獲留任，則連說2次「沒有」。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部等相關部會報告「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」， 薛瑞元 薛瑞元小檔案 出生地：嘉義

現職：衛生福利部長

學歷：

台灣大學法律研究所

台灣大學法律學系

台北醫學院醫學系

台灣大學法律研究所 台灣大學法律學系 台北醫學院醫學系 經歷：

衛福部政務次長

衛福部常務次長

衛福部技監

屏東縣政府衛生局長

衛福部雙和醫院副院長

衛生署醫事處處長

衛生署副處長 看更多 關閉 列席並在會前接受媒體聯訪。

現場媒體詢問520新政府上任後，是否留任衛福部長處理健保議題，薛瑞元只說，「謝謝」。媒體再追問，是否接獲留任衛福部長，薛瑞元則回答「沒有、沒有」。

寶林茶室食物中毒案，相關檢驗與細菌培養工作在昨天告一段落，僅廚師手部檢體、糞便檢體驗出邦克列酸陽性，其他皆未檢出邦克列酸；唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型培養也全數陰性。媒體詢問是否會變成「懸案」。

薛瑞元說，「不會變成懸案」，目前檢方調查結果還沒有出來，但已確定侷限在單一地方、特定時間點，個別廚師3個條件下；目前還不清楚操作過程到底有哪些細節可能造成邦克列酸產生，若未來檢調有調查結果可以協助判斷，能讓預防方向會更精準。

黃子佼被查獲持有兒少性影像，多名立委提要再修兒少性剝削罰則。薛瑞元表示，對於修法樂見其成，但是刑度多高，要從整個刑法體系來看，讓罪責有所平衡，由司法單位審視比較好。（編輯：張銘坤）1130415