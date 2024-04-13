藝術家可樂王布袋戲狂想曲 掌風一出地球反三輾

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）布袋戲曾在台灣民間造成轟動，藝術家可樂王以布袋戲為題創作插畫，發揮狂想，並展出他收藏多年的布袋戲，「掌風一出地球反三輾」特展今天開展。

現場可樂王逐一介紹他所收藏的布袋戲偶，包括「五爪金鷹」、「風速40米、三掌定風塵、半混沌」、「南俠翻山虎」、「儒俠小顏回」等，而他自己精心繪製的「海波浪」、「無聊的男性」、「斯文怪客不足生」等10多幅插畫與現場布袋戲呼應，召喚那個金光閃閃、創意奔放的年代。

可樂王接受中央社記者訪問表示，他之所以對布袋戲的事知道這麼多，是因為他的阿公過去曾在基隆開戲院，向他述說了許多精采的往事，「當時電視尚未流行，大家都是花錢去戲院看布袋戲，如果演得好看，隔天觀眾才會再來看」。

可樂王表示，「金光布袋戲」是台灣非常奇特的一項文化，不只在造型上力求突破、爭奇鬥豔，角色的名字也充滿奇思妙想，劇情更是常出人意料之外，這次展出名稱「掌風一出地球反三輾（翻3圈）」，就是捕捉「金光布袋戲」誇張離奇的特性。

可樂王說，他因為對布袋戲十分著迷，自己也有許多珍奇的收藏，因此很早就曾以布袋戲為主題創作畫作，但今年才比較有系統畫了一系列作品，希望能喚起更多人對布袋戲的回憶及對布袋戲的重視，讓民眾從中直接看到自己的文化。

可樂王本名詹振興，1971年出生，基隆人，曾擔任宏廣卡通公司動畫師，報社編輯，創辦過詩刊，曾與音樂製作人陳珊妮等人組「拜金小姐」樂隊發行唱片獲金曲獎，為作家蔡康永、高行健等人的書籍畫插畫，並舉辦多次各展。

「掌風一出地球反三輾」特展，展至28日。（編輯：戴光育）1130413