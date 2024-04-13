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藝術家可樂王布袋戲狂想曲 掌風一出地球反三輾

2024/4/13 23:11（4/13 23:16 更新）
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「掌風一出地球反三輾–可樂王布袋戲藝術收藏展」在基隆開展，呈現當代藝術家可樂王以布袋戲為主題的創作及珍藏多年的布袋戲偶，13日舉行開幕導覽，可樂王現場以布袋戲偶示範演出。中央社記者邱祖胤攝 113年4月13日
「掌風一出地球反三輾–可樂王布袋戲藝術收藏展」在基隆開展，呈現當代藝術家可樂王以布袋戲為主題的創作及珍藏多年的布袋戲偶，13日舉行開幕導覽，可樂王現場以布袋戲偶示範演出。中央社記者邱祖胤攝 113年4月13日
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（中央社記者邱祖胤台北13日電）布袋戲曾在台灣民間造成轟動，藝術家可樂王以布袋戲為題創作插畫，發揮狂想，並展出他收藏多年的布袋戲，「掌風一出地球反三輾」特展今天開展。

現場可樂王逐一介紹他所收藏的布袋戲偶，包括「五爪金鷹」、「風速40米、三掌定風塵、半混沌」、「南俠翻山虎」、「儒俠小顏回」等，而他自己精心繪製的「海波浪」、「無聊的男性」、「斯文怪客不足生」等10多幅插畫與現場布袋戲呼應，召喚那個金光閃閃、創意奔放的年代。

可樂王接受中央社記者訪問表示，他之所以對布袋戲的事知道這麼多，是因為他的阿公過去曾在基隆開戲院，向他述說了許多精采的往事，「當時電視尚未流行，大家都是花錢去戲院看布袋戲，如果演得好看，隔天觀眾才會再來看」。

可樂王表示，「金光布袋戲」是台灣非常奇特的一項文化，不只在造型上力求突破、爭奇鬥豔，角色的名字也充滿奇思妙想，劇情更是常出人意料之外，這次展出名稱「掌風一出地球反三輾（翻3圈）」，就是捕捉「金光布袋戲」誇張離奇的特性。

可樂王說，他因為對布袋戲十分著迷，自己也有許多珍奇的收藏，因此很早就曾以布袋戲為主題創作畫作，但今年才比較有系統畫了一系列作品，希望能喚起更多人對布袋戲的回憶及對布袋戲的重視，讓民眾從中直接看到自己的文化。

可樂王本名詹振興，1971年出生，基隆人，曾擔任宏廣卡通公司動畫師，報社編輯，創辦過詩刊，曾與音樂製作人陳珊妮等人組「拜金小姐」樂隊發行唱片獲金曲獎，為作家蔡康永、高行健等人的書籍畫插畫，並舉辦多次各展。

「掌風一出地球反三輾」特展，展至28日。（編輯：戴光育）1130413

藝術家可樂王「掌風一出地球反三輾–可樂王布袋戲藝術收藏展」13日在基隆熱鬧開幕，呈現可樂王以布袋戲為題的精彩繪畫創作以及珍藏戲偶等，盼能喚起更多人對布袋戲的回憶。圖為展出作品。中央社記者邱祖胤攝 113年4月13日
藝術家可樂王「掌風一出地球反三輾–可樂王布袋戲藝術收藏展」13日在基隆熱鬧開幕，呈現可樂王以布袋戲為題的精彩繪畫創作以及珍藏戲偶等，盼能喚起更多人對布袋戲的回憶。圖為展出作品。中央社記者邱祖胤攝 113年4月13日
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