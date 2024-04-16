阻止氣候危機惡化 巴西原生植被恢復速度緩慢

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）4月15日是巴西國家土壤保護日，但沒有什麼值得慶祝的，因為巴西沒有在2030年之前恢復2500萬公頃原生植被，阻止氣候危機惡化的國際承諾上，取得太大進展。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，根據「恢復和重新造林觀測站」（ORR）平台數據顯示，巴西目前只恢復7.9萬多公頃原生植被覆蓋，距離目標很遠。

此外，近年來巴西生物群落的森林砍伐和退化也在加劇。根據MapBiomas的一項調查，2019年至2022年間，巴西失去960萬公頃原生植被。

外界普遍認為，要使氣候危機停止惡化，必須減少溫室氣體排放。而實現這一目標的主要全球戰略之一，是透過恢復原生植被來恢復地球的綠色覆蓋。

巴西環境部森林司司長澤爾比尼（Fabíola Zerbini）承認，巴西的環境保育政策很多方面有待改善，所以政府從2023年開始審查環境目標和公共政策，以遵守阻止氣候危機惡化的國際協定，同時讓農村私有財產和國家本身在環境立法方面受到管制。

國際可持續發展研究所（International Institute for Sustainability）2020年發表在科學雜誌「自然」（Nature）的一篇研究報告顯示，只要恢復地球上15%的原生植被，就能封存自工業革命以來釋放到大氣中的所有二氧化碳排放量的14%。

這一戰略證實有效減少氣候危機的影響力，使得聯合國在2021年6月啟動「生態系統恢復10年」計畫，召集各國共同為恢復地球生態系統努力，進行造林、護林、清理河流和海洋汙染等行動，扭轉人類對生態系統的破壞。

巴西在2012年頒布「森林法」，是調和環境保護與農業生產的重要工具，不僅限制森林砍伐，通過配額制保護生物群落，而且對受人類活動影響的地區進行補償，在超出限制的退化或砍伐森林地區重新造林。

2015年和2016年，巴西加入3項全球協定，2017年制定「國家原生植被恢復政策」。巴西森林法加上國際承諾的責任範圍加總，大約是恢復2500萬公頃原生植被，其中約900公頃可獲得相當的生態價值補償。

澤爾比尼指出，環境部目前正致力於更新恢復植被的成本，根據生物群落、土地類型和恢復模式等進行定價。

例如在每個生物群落恢復維持其所需的最低部分的可能中，有必要了解諸如森林砍伐或退化地區的現狀、是否有自然再生的可能性、是否有人依賴該地區生存以及是否仍有可能像以前一樣重建生態系統服務等因素。（編輯：高照芬）1130416