新北瑞芳與熊本上天草市簽友好協定 台日地方更緊密

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北瑞芳區長楊勝閔今天與日本熊本縣上天草市市長堀江隆臣共同簽署「友好交流協定」，除了希望讓兩地互相交流學習外，也讓台日地方關係能更加緊密。

這場台日友好締盟儀式獲地方重視，新北市政府還特別指派副秘書長柯慶忠到場擔任見證人，參與來賓有國民黨立委廖先翔、民進黨新北市議員林裔綺等地方民代參與，另外，各里里長及市府相關局處等單位也都派員到場共襄盛舉。

楊勝閔表示，瑞芳區自從2018年與日本香川縣琴平町簽署友好交流協定後有多次交流互動，不僅增進台日雙方情誼，也增進彼此認識，有助於國人雙方相互前往旅遊、增加彼此經濟效益。

楊勝閔指出，今天很高興再與日本上天草市簽署友好交流協定，除了希望兩地能夠互相交流學習外，也讓台日地方關係能更加緊密；也感謝日本台灣交流協會捐贈支援花蓮地震的善款，在此也向日本政府及國民表達最真誠謝意，對於日本朋友們的溫暖心意，台灣人民深受感動。

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柯慶忠表示，瑞芳區與上天草市簽署友好交流協定，協定簽署只是個開始，相信接下來雙方陸續會有更多互動，同時也讓新北市國際交流成果能更向前邁進一步。

瑞芳區公所提出，上天草市位處於日本九州熊本縣天草群島東部，是由120多個島嶼所組成的天草諸島，是擁有迷人海景的觀光勝地；瑞芳與上天草市有許多共同特色，像是瑞芳區的貓村、上天草市的湯島（日本知名的貓島），都是人與貓共存相處勝地。（編輯：陳仁華）1130415