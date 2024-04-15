台中女對男友潑汽油縱火致死 檢方依殺人罪偵辦

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（中央社記者蘇木春台中15日電）謝姓女子日前疑因感情糾紛，到李姓男友位於台中市西屯區的住處，口角後對李男潑灑汽油縱火，李男送醫救治5天後仍不治，檢方將解剖釐清死因，並依殺人罪方向偵辦。

台中地檢署今天表示，13日李男傷重宣告不治，檢方接獲警方報請相驗後，14日經檢察官會同法醫相驗，排定16日解剖釐清死因，後續也將依殺人、公共危險罪方向偵辦謝女。

檢警查出，41歲李男與母親同住於西屯區大聖街居所，9日上午8時多，李男因機車沒油，要34歲謝女協助買汽油送到家，謝女購買汽油後，由乾哥40歲陳男開車載送至李男住處，謝女下車後卻與李男發生口角。

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謝女先對李男潑灑汽油，隨後以打火機引燃火勢，李男因此全身著火，謝女雙手也受傷，一旁勸阻的李母並受到波及；消防局獲報到場，將受傷3人送往醫院救治，李男經插管治療後，全身有68%二度燒燙傷，謝女與李母則無大礙。

轄區台中市警察局第六分局10日將謝女依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢方複訊，認定謝女涉嫌重大，且屬7年以上重罪、有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：郭諭儒）1130415