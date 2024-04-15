台中某私立國中疑實驗意外 3學生燙傷送醫

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中15日電）台中市西屯區某私立國中今天發生意外，疑因操作實驗使用酒精不慎引發燃燒，造成3名國一學生臉部與手部燙傷，消防局獲報到場將3人送醫，意外原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局今天表示，今天下午4時23分獲報指，西屯區某私立國中發生學生燙傷案件，派遣協和分隊，出動消防車2輛、救護車2輛與消防人員8名前往處理。

消防人員表示，到場時發現校內2樓家政教室，疑因操作實驗不慎，造成3名學生受傷，其中1名13歲男學生右耳一度燙傷1%，另外2名13歲女學生，分別受有右手及左臉燙傷，以及全臉、雙手臂、胸口二度燙傷25%。

中市教育局透過文字稿表示，西屯區一所私立中小學，下午在2樓家政教室操作自然科實驗，使用酒精不慎引發燃燒，造成3名國一學生燙傷，均送往台中榮總醫院就治。

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教育局指出，校方反映，現場因未造成延燒及未引發消防設備作動，後續起火原因仍將由火調人員調查。教育局責成視導區督學掌握狀況並聯繫校方到院關心學生治療情形。

校方表示，當時課堂上約有30名學生，操作實驗時，物品產生燃燒現象，過去也曾做過相同實驗並未發生狀況。1男1女後續已自行返家，另1名女學生因燙傷面積較大，目前仍在台中榮總就醫治療。（編輯：郭諭儒）1130415