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台糖首座公民光電場招標 社區民眾共享發電收益

2024/4/15 19:09
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（中央社記者曾智怡台北15日電）台糖規劃在嘉義水上鄉，試辦轄下首座公民參與光電場，採招標方式，委由廠商依嘉義縣政府規定設置光電設施，並募集社區居民至少15戶以上、總投資金額逾50%等條件共同開發，讓民眾共享發電收益。

台糖透過新聞稿說明，近年配合政策積極發展太陽能及沼氣等再生能源，為擴大社區參與，推出嘉義縣水上鄉大崙段重劃小段0.1608公頃土地，以公開評選方式，委由專業廠商依「嘉義縣政府太陽光電設置推動指引」設置地面型太陽光電，並開放居民集資參與，有助凝聚綠能發展共識。

同時，民眾也能實際參與國家能源轉型，成為綠電供應者，實踐低碳永續生活。

台糖表示，考量綠能設施申辦過程繁瑣、金額龐大，讓一般民眾望之卻步，本案透過專業廠商統籌辦理，引領居民完成申設程序，民眾也能藉由集資參與，增進對綠能相關知識的瞭解，同時獲得長期穩定的收益。

台糖指出，本案招標期間自即日起至5月6日止。為回饋地方及社會，部分售電利潤將用於推動公益及社區公共事務。（編輯：林興盟）1130415

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