更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

田馥甄開唱撕客家人小氣標籤 笑喊比較勤儉而已

2024/4/14 15:58（4/14 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
客家委員會主辦的H³ RIZZ UP演唱會13日晚間在台北流行音樂中心登場，歌手田馥甄（圖）重現熱門台劇「茶金」客語插曲「詩的第一行」。（客委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
客家委員會主辦的H³ RIZZ UP演唱會13日晚間在台北流行音樂中心登場，歌手田馥甄（圖）重現熱門台劇「茶金」客語插曲「詩的第一行」。（客委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）客委會主辦的H³ RIZZ UP演唱會由歌手田馥甄、江美琪、林曉培演出，昨晚在台北流行音樂中心登場。田馥甄笑說，這次開唱想替客家人撕掉小氣標籤，客家人只是比較勤儉一點。

田馥甄昨晚選唱Love!、小幸運等經典歌，也重現熱門台劇「茶金」客語插曲「詩的第一行」。田馥甄特別感謝金曲客語歌王羅文裕授權使用旋律，「他很阿莎力說不用授權費，非常支持我、給我這樣的幫助，還一字一句錄語音，讓我客語能唱得更標準。」

田馥甄現場打趣問觀眾對客家人的刻板印象是什麼，有觀眾大喊：「漂亮。」田馥甄回應：「那妳一定是客家女孩，我要間接誇自己漂亮。」

對於客家人常被貼上的小氣標籤，田馥甄笑回：「我在這邊要幫客家人撕下小氣標籤，因為羅文裕老師是如此大方，還有S.H.E也有另一個客家人就是Ella，所以在這邊可以幫客家人刻板印象洗清，我們真的是比較勤儉持家一點。」

昨晚演唱會由江美琪打頭陣開唱，演唱「我多麼羨慕你」、「朋友的朋友」等經典歌，同時選唱金曲客語歌后官靈芝的「頭擺的妳」，並預告今年新專輯將嘗試客語歌，她也跟林曉培合唱「上帝的幫助」。

林曉培則演唱「手太小」、「她的眼淚」等經典歌，還有徐哲緯的客語歌「尋」，她透露前一晚開心到睡不到，對演出有種像小學生要去遠足的雀躍感。（編輯：張雅淨）1130414

客家委員會主辦的H³ RIZZ UP演唱會13日晚間在台北流行音樂中心登場，歌手江美琪（右）與林曉培（左）合唱歌曲「上帝的幫助」。（客委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
客家委員會主辦的H³ RIZZ UP演唱會13日晚間在台北流行音樂中心登場，歌手江美琪（右）與林曉培（左）合唱歌曲「上帝的幫助」。（客委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月14日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.102