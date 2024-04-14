田馥甄開唱撕客家人小氣標籤 笑喊比較勤儉而已

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（中央社記者王心妤台北14日電）客委會主辦的H³ RIZZ UP演唱會由歌手田馥甄、江美琪、林曉培演出，昨晚在台北流行音樂中心登場。田馥甄笑說，這次開唱想替客家人撕掉小氣標籤，客家人只是比較勤儉一點。

田馥甄昨晚選唱Love!、小幸運等經典歌，也重現熱門台劇「茶金」客語插曲「詩的第一行」。田馥甄特別感謝金曲客語歌王羅文裕授權使用旋律，「他很阿莎力說不用授權費，非常支持我、給我這樣的幫助，還一字一句錄語音，讓我客語能唱得更標準。」

田馥甄現場打趣問觀眾對客家人的刻板印象是什麼，有觀眾大喊：「漂亮。」田馥甄回應：「那妳一定是客家女孩，我要間接誇自己漂亮。」

對於客家人常被貼上的小氣標籤，田馥甄笑回：「我在這邊要幫客家人撕下小氣標籤，因為羅文裕老師是如此大方，還有S.H.E也有另一個客家人就是Ella，所以在這邊可以幫客家人刻板印象洗清，我們真的是比較勤儉持家一點。」

昨晚演唱會由江美琪打頭陣開唱，演唱「我多麼羨慕你」、「朋友的朋友」等經典歌，同時選唱金曲客語歌后官靈芝的「頭擺的妳」，並預告今年新專輯將嘗試客語歌，她也跟林曉培合唱「上帝的幫助」。

林曉培則演唱「手太小」、「她的眼淚」等經典歌，還有徐哲緯的客語歌「尋」，她透露前一晚開心到睡不到，對演出有種像小學生要去遠足的雀躍感。（編輯：張雅淨）1130414