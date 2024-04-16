駐英觀光組：台灣藝術倫敦放異彩 增添訪台吸引力

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）倫敦首見聚焦台灣的當代藝術節12至27日在「王冠劇院」舉行，觀光署駐倫敦辦事處邀請英國旅遊業者觀賞演出、參加周邊活動，主任林毓珊說，台灣豐富多元的文化地景很適合特定類型英國旅客。

由王冠劇院（The Coronet Theatre）舉辦的「台灣藝術節」（Taiwan Festival）邀請6組台灣藝術團隊及藝術家展演，橫跨舞蹈、音樂、戲劇、裝置藝術等領域，部分藝術家是首次在英國演出或展出，更添話題性。

11日晚間，劇院為「台灣藝術節」舉行開幕酒會，賓客除了有大約35家英國本地媒體記者、國會議員、藝文界人士，也有產業界代表，包括約15家英國旅遊業者。

晚會現場也提供多樣台灣特色料理及飲品，包括三杯杏鮑菇、紅燒牛肉麵、肉燥麵、滷百頁豆腐、炒米粉、鹽酥雞、蜜汁雞排、迷你香腸、台式泡菜、泡芙、麻糬，以及台灣啤酒、冬瓜茶、沙士和在英國屬高價位的「噶瑪蘭」（KAVALAN）威士忌。

這樣的「台灣味覺饗宴」，無論是從供應量、多元性、代表性、呈現方式或整體品質的角度看，在英國可謂少見，這其中有觀光署駐倫敦辦事處（駐英代表處觀光組）的贊助和參與規劃，營造文化藝術與味蕾的雙重盛宴。

林毓珊指出，台灣有多元包容的藝文環境，有許多當代、前衛的表演藝術團體，一年四季也有許多融合傳統與創新的文化活動，十分適合喜好文化藝術的英國旅客。

她提到，觀光署統計，去年已有超過6萬人次英國旅客造訪台灣，這相當於已恢復至COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情前的8成水準。考量台、英之間的飛行距離與時間，這樣的成果相當不易，希望英國訪台旅客人次今年就能完全回復至疫情前水準。

林毓珊另指出，今年將進一步強化台灣在英國主流媒體和倫敦大型戶外廣告的曝光度，以及邀請各主流旅行社的決策高層參訪台灣。辦事處也會繼續與在倫敦設有辦公室的台灣「中華航空」及「長榮航空」合作行銷，將推廣與銷售活動結為一體。

林毓珊說，台灣豐富多元的藝文及飲食環境一向很受歐洲旅客喜愛，例如近年陸續成立的各式文創園區、自成一格的文化藝術聚落等，以及各有特色、呈現在地生活風格的咖啡店、酒吧、茶酒館、青草茶店等，都堪稱是台灣的觀光旅遊亮點。（編輯：陳彥鈞）1130416