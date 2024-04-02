倫敦首次舉行台灣主題藝術節 12日王冠劇院登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）倫敦指標性的表演藝術場館「王冠劇院」12至27日將舉行「台灣藝術節」，這是倫敦首次有聚焦台灣的當代表演與視覺藝術節。劇院藝術總監溫特斯曾多次訪台，自稱深深愛上台灣藝術的大膽創意。

溫特斯（Anda Winters）告訴媒體，一到台灣，她即刻感到被台灣藝術的多元和創新啟發，她很興奮如今可透過充滿實驗精神、面貌多樣的節目內容，與英國觀眾分享台灣藝術。

「台灣藝術節」（Taiwan Festival）長達15天，超過30位來自台灣的視覺和表演（含戲劇、舞蹈）藝術家、音樂家及幕後人員將陸續飛抵倫敦，部分藝術家是首次在英國展演，更添話題性。

據王冠劇院（The Coronet Theatre）規劃，應邀參與藝術節的包括河床劇團、安娜琪舞蹈劇場、「翃舞製作」舞團、舞者暨編舞家周寬柔、獨立音樂人王榆鈞、工藝家暨裝置藝術家范承宗。

其中，首次來英演出的河床劇團將推出新作「拆裝」的世界首演，並舉行虛擬實境（VR）創作「遺留」的英國首映。

「拆裝」呈現對法國藝術家杜象（Marcel Duchamp, 1887–1968）作品的詩意冥想；「遺留」則流動於夢境與現實、恐懼與慾望邊際，曾獲2023年盧森堡城市電影節（Luxembourg City Film Festival）「最佳沉浸式體驗」獎項肯定。

安娜琪舞蹈劇場也是首次在英國演出，帶來結合舞蹈與360°全身投影的舞作Second Body，探討「自然身體」（the First Body）及相關認知的建構，以及「非自然身體」（the Second Body）相應提出的挑戰。

曾參加愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）台灣季（Taiwan Season）的「翃舞製作」將呈現融合古典、電子及傳統戲曲音樂的雙人舞作「羽人」，作品為英國首演。

同樣曾參加台灣季的周寬柔則將在倫敦呈現已於2022年愛丁堡藝穗節演出的作品TOMATO，探討情慾及「性化的身體」。

王榆鈞將帶來新專輯「明Down to Down」。王榆鈞曾以「等待自己成為自己」獲頒2012年「金音獎」最佳民謠單曲獎，並在創立「王榆鈞與時間樂隊」後，分別以「頹圮花園」及「原始的嚮往」奪得2014年及2019年「金音獎」最佳民謠專輯獎。

范承宗則應邀為王冠劇院創作大型竹藤裝置藝術，並將舉辦傳統魚筌製作工作坊。范承宗鑽研傳統工藝及其文化，同時大膽嘗試將現代科技融入作品。

劇院藝術總監暨創辦人溫特斯喜愛亞洲文化，推出「台灣藝術節」之前，曾舉辦以日本、韓國為主題的藝術節。

王冠劇院鄰近高人氣的波特貝羅市集（Portobello Market）文藝商圈，節目十分國際化，類型和風格多樣，橫跨戲劇、舞蹈、音樂、詩歌、視覺藝術，大、小廳分別有195個和90個座位。今年恰好也是劇院在現址19世紀歷史建築內落地生根10週年。

台灣的文化部與英國「英格蘭藝術協會」（Arts Council England）共同支持王冠劇院舉辦「台灣藝術節」，中華航空公司也參與贊助。

文化部駐英國代表處文化組組長陳斌全說，此次透過文化部的「文化黑潮」旗艦計畫與倫敦專業場館合作，讓台灣各領域藝術專業人才在全球疫情後再度綻放國際，英國觀眾與藝文界人士可對台灣具國際潛力的文化內容有更多認識。（編輯：張芷瑄）1130402

倫敦首見的「台灣藝術節」12至27日在王冠劇院舉行，部分應邀展演的藝術家是首次在英國登場，更添話題性，其中包括安娜琪舞蹈劇場。（王冠劇院提供） 中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年4月2日