王毅：相信伊朗能避免中東情勢進一步動盪

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（中央社台北16日電）中國外交部長王毅15日與伊朗外長艾密拉多拉安通電話，指中方注意到伊朗表示所採取行動有限度，是對館舍遇襲事件行使自衛權，相信伊朗能夠在維護伊方主權和尊嚴的同時，避免局勢進一步動盪。

伊朗駐敘利亞首都大馬士革使館區4月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）的7名軍官喪命，其中包括2名高階將領。以色列不承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，13日對以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊。

中國外交部官網15日晚間發布王毅與艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）通話訊息。

王毅表示，中方強烈譴責並堅決反對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件，認為這一事件嚴重違反國際法，不可接受。另「中方注意到伊朗表示所採取的行動是有限度的，是對館舍遇襲事件行使自衛權」，讚賞伊方強調不針對地區國家和周邊鄰國，並且重申繼續奉行睦鄰友好政策。

王毅說，相信伊朗能夠把握好局勢，在維護伊方主權和尊嚴的同時，避免局勢進一步動盪。當前局勢是加薩衝突升級的外溢效應。當務之急是盡快落實安理會第2728號決議，在加薩實現停火止戰，切實保護平民，防止人道災難進一步加劇。

艾密拉多拉安則介紹了伊朗對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件的立場，表示聯合國安理會沒有就此作出必要反應，伊方有權對主權受到侵犯作出自衛回應。當前地區局勢十分敏感，伊方願意保持克制，無意進一步升級局勢。伊朗主張在加薩立即實現停火。

伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊後，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）15日在受到伊朗空襲的一處軍事基地向官兵發表談話，他說以色列會做出因應。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）透過另一份聲明指出：「我們會採取一切必要措施來保護以色列。」（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130416