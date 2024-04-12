更多編輯台推薦新聞：
MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
水原一平涉冒用身分詐欺遭美檢起訴 大谷翔平列被害人
首頁 / 國際

中東局勢緊繃 漢莎航空延長停飛德黑蘭航班至13日

2024/4/12 06:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福11日綜合外電報導）德國漢莎航空今天宣布，延長實施停飛往來伊朗首都德黑蘭航班的措施至13日。時值中東正保持警戒，因為伊朗駐敘利亞大使館遭到疑為以色列發動的空襲後，伊朗可能發動報復。

路透社報導，漢莎航空（Lufthansa）表示，為了避免機組人員必須下機在德黑蘭（Tehran）過夜，公司已暫停往來德黑蘭的航班，可能持續到4月13日為止，較之前公告的時間多2天。

德黑蘭航線主要由土耳其和中東的航空公司經營，漢莎航空及其子公司奧地利航空（Austrian Airlines）是唯二執飛德黑蘭航線的西方航空公司。

自從4月1日伊朗駐敘利亞大使館院落疑似被以色列的軍機轟炸後，中東與美國就保持警戒，提防伊朗發動攻擊。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）已和伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）通話，她呼籲各方保持最大限度克制，避免進一步讓局勢惡化。（譯者：楊昭彥）1130412

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.100