伊朗襲擊以色列 北京籲各方冷靜克制

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（中央社記者張淑伶上海14日電）伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）今天向以色列發射無人機和飛彈，中國外交部呼籲有關方面保持冷靜克制，當務之急是盡快平息以巴加薩衝突。

針對伊朗對以色列領土發動軍事打擊一事，中國外交部官網14日發布，中方對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

聲明說，這一輪形勢升級是加薩（Gaza）衝突外溢的最新表現。當務之急是切實落實聯合國安理會第2728號決議，盡快平息加薩衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

中國駐伊朗大使館今天也在官網公告，指當前中東地區緊張局勢進一步加劇，伊朗當地安全形勢更趨嚴峻複雜。提醒在伊中國公民和企業密切注意當地安全形勢和使館發出的安全提醒，避免前往敏感地區和人員密集場所，加強安全防範。

因人權及核武等問題遭西方孤立的伊朗，近年來與中國的關係日趨密切。

去年10月7日伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動史無前例的攻擊以來，伊拉克、黎巴嫩、敘利亞和葉門的伊朗支持組織即對以色列和西方目標發動一系列攻擊。

法新社報導，以色列1日夷平敘利亞首都大馬士革（Damascus）一棟伊朗的外交建築物，造成伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）7名成員死亡，其中包括2名將領。伊朗神權領導階層矢言報復。

對此，中國常駐聯合國副代表耿爽2日曾以不點名以色列的方式說，這一襲擊嚴重違反聯合國憲章和國際法，侵犯了敘利亞和伊朗的主權，性質極其惡劣，中方予以強烈譴責。中國外交部長王毅11日晚間與美國國務卿布林肯通電話討論中東情勢時，重申此一立場，並指為中東情勢降溫，「美方尤其應該發揮建設性作用」。（編輯：朱建陵）1130414