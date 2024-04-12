伊朗揚言反擊以色列 王毅：美國應發揮建設性作用

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（中央社台北12日電）伊朗揚言報復以色列上週對敘利亞首都大馬士革的攻擊，中東緊張局勢升級。美國國務卿布林肯11日與中國外長王毅通話要求約束伊朗，王毅則說，當務之急是盡快平息衝突，「美方尤其應該發揮建設性作用」。

法新社報導，以色列1日夷平敘利亞首都大馬士革（Damascus）一棟伊朗的外交建築物，造成伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）7名成員死亡，其中包括2名將領。伊朗神權領導階層矢言報復。

華爾街日報11日引述知情人士披露，以色列正為24到48小時內遭伊朗用中程飛彈攻擊以國南、北部做準備；但知情伊朗高層的另一消息人士說，伊朗尚未做最後決定。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）11日告訴媒體記者，布林肯（Antony Blinken）與中國、土耳其、沙烏地阿拉伯和歐洲國家的外長們通話，「以表明局勢惡化不符合任何人的利益，各國應敦促伊朗勿升高局勢」。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會答覆媒體相關提問時指出，王毅11日晚間應約與布林肯通電話。布林肯通報了美方對當前中東形勢的看法。

毛寧轉述，王毅表示，中方強烈譴責對伊朗駐敘利亞使館的襲擊，強調外交機構的安全不容侵犯，伊朗和敘利亞的主權應當得到尊重。

王毅提到，這一輪形勢升級是加薩衝突外溢的最新表現。當務之急是盡快平息加薩衝突。中方呼籲衝突各方切實執行聯合國安理會第2728號決議，立即停火止戰，阻止人道主義危機。

王毅說，中方將繼續從事情本身的是非曲直出發，為中東問題的解決發揮建設性作用，為局勢降溫貢獻力量。他並指「美方尤其應該發揮建設性作用」。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130412