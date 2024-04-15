張學友小巨蛋演唱會6萬門票售罄 加開3場寵歌迷

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（中央社記者洪素津台北15日電）香港歌手張學友5月底起將在台北小巨蛋舉行「張學友60＋巡迴演唱會」，6場6萬多張門票開賣火速售罄，今天張學友公布加場，決定在6月14到16日加開3場，粉絲可手刀搶票。

張學友演唱會門票一票難求，6場6萬多張門票一下子就賣光，經主辦單位與經紀公司積極溝通爭取，張學友決定加開3場，突破自己首輪6場紀錄，第一輪連續3個週末共唱9場，加場門票將在4月21日開賣，向隅歌迷可準備再度搶票。

張學友的世界巡迴演唱會自去年6月在澳門展開，目前已累積至117場，這一次「TOYOTA張學友60＋巡迴演唱會台北站」首輪即開9場，再次改寫個人紀錄。

62歲張學友已出道39年，經典歌曲不計其數，因此這次演唱會在選歌下了很多苦功，很多不一樣曲風、不一樣年代的歌曲，絕對可以勾起不同世代歌迷的回憶。

除了迷人歌聲，張學友在演唱會上與觀眾談笑風生，也是現場歌迷熱愛的橋段之一。每一場的安可環節也總是驚喜不斷，張學友更會解鎖許多新的曲目，滿足每一雙期待的耳朵，每一個等待被他歌聲療癒的歌迷。（編輯：張雅淨）1130415