張學友喊香港加油遭中國網友出征 專家：北京霸凌

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）香港歌手張學友日前受央視新聞訪問時提及「香港加油」等字眼，遭中國網友攻擊。分析指出，中港之間的仇恨沒有降低，動輒得咎就會被大量出征，這是北京對港的一種霸凌。

中華亞太菁英交流協會今天舉行「香港移交25週年觀察」座談會，邀請專家、學者討論香港這25年以來的發展與改變，當中特別提及張學友遭到中國網友攻擊的事件。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，中港之間的仇恨值沒有因為所謂的「愛國者治港」與港區國安法降低，寒蟬效應更擴大，只要動輒得咎就會被大量出征。這是在「愛國者治港」與國安法的大旗之下，北京對香港的一種霸凌。

王智盛說，今天張學友能出來用「以理服人」去應對，是因為他是張學友，他反問「更多700萬的香港一般市民能用這樣的方式面對中國嗎？」

台北海洋科技大學副教授吳建忠分析，中共為了25週年回歸紀念，動員了很多大咖的藝人出來祝福，而張學友影片中當中表現出的不卑不亢，對中共而言非常刺耳。

吳建忠說，中共總書記習近平要香港人能夠「心悅誠服」地回歸，不能心裡想的與表面做的不同。張學友沒有講出「祖國」，對小粉紅而言就是刺激。

他認為，未來的香港不只噤聲沒有用，還沒有不表態的自由，這是觀察香港未來的重點。

為慶祝香港主權移交25年，中國官媒央視日前製作系列專題節目，張學友是節目訪問的對象之一。

張學友在訪問中以粵語表示，「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏。但因為我是和這個城市一起成長的，我在這裡出生，在這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」

張學友的表態到部分中國網友強烈質疑及攻擊他「不愛國」，其中最受質疑的就是「香港加油」4個字。

張學友昨天因而發表聲明，指他對「香港加油」成為「禁語」無法理解，並希望中國人能「以理服人」。（編輯：唐佩君）1110704

中華亞太菁英交流協會4日舉行「香港移交25週年觀察」座談會，邀請專家、學者討論香港25年以來的發展與改變。圖為中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年7月4日