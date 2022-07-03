說香港加油遭攻擊 張學友：盼中國人以理服人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）歌星張學友日前接受央視訪問時提到「香港加油」等字眼，遭中國網友攻擊，訪問因此被刪除。張學友今天發表聲明，指他對「香港加油」成為「禁語」無法理解，並希望中國人能「以理服人」。

張學友在聲明中更以「一蟻民」自稱，並強調「聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論」。

為慶祝香港主權轉移中國25周年，央視日前製作系列專題節目，張學友是節目訪問的對象之一。

張學友在訪問中以粵語表示，「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏。但因為我是和這個城市一起成長的，我在這裡出生，在這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油」。

張學友這番簡短表態，卻遭到部分中國網友強烈質疑及攻擊他「不愛國」，其中最受質疑的就是「香港加油」4個字。理由是2019年「反送中」運動期間，「香港加油」被示威者廣泛使用，此後就被中國方面及港府視為忌諱用語。此時張學友說出這4個字，被認為是在呼應示威者的主張。

還有中國網友認為，張學友整個訪談只提到「香港」及「25周年」，卻沒有提到「祖國」任何事情，顯然「不夠愛國」。還有人說，張學友指香港這25年「高高低低、起起伏伏」，似乎對香港這25年的變化「不滿意」。

鑑於批評聲浪快速上升，央視官網不久便將張學友這段訪談刪除，但仍無法完全消弭部分中國網友對張學友立場的質疑。

綜合港媒報導，張學友今天向媒體發表聲明說，他覺得自己是個「愛國家，愛香港的中國人」，作為藝人不涉政治是自己的基本原則。他在香港出生香港長大，也希望在香港老死。

張學友說，正因為自己跟香港的緣分如此深，他見證了香港最黃金、最輝煌的時刻。而現在的香港實在是「強差人意」，特別在過去的幾年裡，香港經歷了「黑暴」，緊接著疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候。

他說，自己聽過「北京加油」、「武漢加油」、「上海加油」。但「香港加油」卻因為一些「犯了錯誤的人」用過，「黑色」、「黃色」被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了「禁語」、「禁色」，「我個人無法理解」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張學友提到，他是經過香港「受國家高速發展而獲益」的其中一員，更以身為中國人深感驕傲。希望「我們中國人是理性的，是以理服人的」，在世界人面前展現中國人的風範。所謂「聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論」。

他最後說，謝謝大家對「本人（一蟻民）」的言行的監督，「本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手」。（編輯：邱國強）1110703