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香港回歸25週年
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港府歌舞昇平慶七一 港人極度反感

2022/7/1 15:54（7/1 16:07 更新）
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圖為6月25日為慶祝香港主權移交25週年，而懸掛中國五星旗和特區洋紫荊旗的坪石邨。（中通社提供）中央社 111年7月1日
圖為6月25日為慶祝香港主權移交25週年，而懸掛中國五星旗和特區洋紫荊旗的坪石邨。（中通社提供）中央社 111年7月1日
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（中央社台北1日電）今天是香港主權移交25週年，中共領導人習近平南下慶七一，「德國之聲」（DW）報導，當局在街區和建物懸掛五星旗與紫荊花旗，刻意營造歌舞昇平氛圍，港人則深覺真是筆墨難以形容的討厭。

報導說，今天是香港回歸25週年，香港政府與各界舉辦連串慶祝活動，街區和建物懸掛五星旗跟香港區旗。

化名朵蘿西（Dorothy）的港人告訴德國之聲：「就我個人感覺十分突兀，似乎是想營造一片安穩繁榮景象⋯⋯那種感覺真的是非筆墨所能形容，很討厭。」

今年33歲的朵蘿西2019年香港爆發反送中抗爭時懷孕，那年元朗「721」事件，她在車上親眼目睹大批白衣人，持棍棒對他人無差別攻擊，甚至連孕婦也不放過，自忖毆打者跟「生蕃」（即未開化者）到底有何區別？

如今孩子平安出生，已經2歲半，但Dorothy對於未來的恐懼絲毫未減，因港區國安法箝制，「好的辦學團體都要順從政府，加強所謂愛國教育」，憂心因愛國教育的左右，孩子的身分認同與世代之間可能形成代溝。

隨著香港局勢變化，多數人在「去」與「留」選擇間來回拉扯，據英國內政部統計，從去年1月底到今年3月底，「英國國民（海外）護照」（BNO）收到的申請超過12萬份。

加拿大移民部門統計，去年約2萬2500名港人獲得永久居留權、工作或學生簽證；澳洲內政部自2019年至2021年間，核發13萬8000名港人臨時簽證，授予5703名港人永久簽證。

Dorothy顧及孩子的教育也曾多次考慮移民，但礙於還得照顧年邁長輩，因此選擇留下來。

為了不讓孩子被愛國主義教育荼毒，報導說，她化被動為主動，積極蒐集新聞剪報，甚至購買「什麼是民主」、「關於社會階級」、「這就是獨裁」3本書，幫助孩子瞭解歷史，建立多元價值觀。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110701

圖為6月23日行經中環的電車上，印有慶祝香港主權移交25週年的字樣。（中通社提供）中央社 111年7月1日
圖為6月23日行經中環的電車上，印有慶祝香港主權移交25週年的字樣。（中通社提供）中央社 111年7月1日
圖為6月30日香港銅鑼灣電子看板顯示歡迎中國國家主席習近平到訪的標語。（中通社提供）中央社 111年7月1日
圖為6月30日香港銅鑼灣電子看板顯示歡迎中國國家主席習近平到訪的標語。（中通社提供）中央社 111年7月1日
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